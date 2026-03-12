Мешал мобилизации: в Одесской области осудили мужчину, который писал в сети о перемещении ТЦК

В Одесской области осудили мужчину, который публиковал информацию о передвижении служащих ТЦК и СП. Установлено, что он был администратором телеграм-сообщества "Оливки на районе".

Как наказали мужчину в Одесской области за препятствование законной деятельности ВСУ?

Ивановский районный суд Одесской области рассмотрел дело №499/219/25 против администратора телеграмм-канала под названием "Оливки на районе". Он создал сообщество, где публиковалась информация о передвижении представителей ТЦК СП, которую нельзя было найти в открытом доступе.

Следователи сообщили судье, что администратор сообщества заблаговременно распространял в сети информацию, что негативно повлияло на достижение цели мероприятий по оповещению. Из-за его действий граждане могли уклоняться от мобилизации.

По мнению суда такое правонарушение мужчины было уголовным, он препятствовал законной деятельности ВСУ в особый период. Наказание за это предусмотрено частью 1 статьи 114-1 УК Украины.

Обвиняемый полностью признал вину в содеянном и раскаялся. Он рассказал, что вел телеграмм-канал, чтобы сообщать участников о перемещении работников территориального центра комплектования.

Мужчина заявил, что добровольно перечислил на нужды Вооруженных сил 70 тысяч гривен и выразил намерение помогать финансово армии и в дальнейшем.

Прокурор просил судью ограничиться допросом обвиняемого и исследованием материала. Была учтена готовность мужчины сотрудничать со следствием. Обстоятельств, отягчающих наказание обвиняемого, не нашли.

Суд принял во внимание досудебный доклад с информацией о социально-психологической характеристике обвиняемого, которые определили, что он не способен совершить повторное правонарушение и не угрожает обществу. Поэтому и исправление администратора сообщества возможно без применения наказаний, связанных с изоляцией от общества.

Мужчину признали виновным. За содеянное судья назначил ему наказание – лишение свободы на 5 лет. На обвиняемого возложили обязательства:

периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы;

не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации;

трудоустроиться или по направлению уполномоченного органа по вопросам пробации обратиться в органы государственной службы занятости для регистрации в качестве безработного и трудоустроиться, если ему будет предложена соответствующая должность.

Арест на мобильный телефон, с которого человек вел незаконную деятельность, отменили. Но конфискацию устройства и сим-карты все равно осуществили.

