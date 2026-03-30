Игнорировал решение суда: мужчина трижды нарушил ПДД и управлял авто в нетрезвом состоянии
- Мужчина, который трижды нарушил правила дорожного движения в нетрезвом состоянии, получил заключение и два года запрета на управление транспортными средствами.
- Суд учел предыдущие нарушения и искреннее раскаяние обвиняемого.
Суд назначил наказание мужчине, который повторно нарушил правила дорожного движения после того, когда уже осудили за управление в нетрезвом состоянии. Окончательным приговором стал реальный срок заключения.
Как наказали неисправимого нарушителя?
В январе 2025 года суд привлек к административной ответственности мужчину, который управлял авто в нетрезвом состоянии. Более того, он даже не имел документов о праве на управление. А позже он еще раз совершил правонарушение. Об этом говорится в материалах дела, пишет ресурс "Протокол".
Районный суд приговорил мужчину за вождение в нетрезвом состоянии. Согласно Кодексу Украины об административных нарушениях он должен был получить штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, а также лишение права управления транспортными средствами сроком на 10 лет.
Позже водитель попался на управлении авто несмотря на запрет. В таком случае наказание за невыполнение судебного решения стало более жестоким. Согласно части 1 статьи 382 Уголовного кодекса Украины мужчина получил два года лишения свободы. Однако судья принял решение освободить нарушителя от отбывания наказания с испытанием.
В третий раз мужчину задержали сотрудники патрульной полиции, когда он управлял авто в состоянии опьянения. В это время водитель знал, что против него уже открыто уголовное производство. Поэтому он получил новое постановление по статье 130 КУоАП.
Суд в Кривом Роге учел нынешнее и предыдущие нарушения и присудил уже реальный срок заключения – сроком на три года.
В то же время обвиняемый признал вину и раскаялся. Он отметил, что проигнорировал требования суда и все равно ездил на авто.
Были определены обстоятельства, которые смягчали наказание – искреннее раскаяние. Однако отягчало преступление его повторное совершение.
В деле водителя-рецидивиста было частично присоединено старый приговор районного суда. Поэтому окончательным наказанием определено три года и один месяц заключения с двумя годами лишения права управлять транспортными средствами.
Почему разделяют понятия ограничения и лишения права управления транспортом?
Ограничение права управления – это временный запрет, который назначают из-за долгов или невыполненных обязательств. Водительское удостоверение при этом не изымается.
Вместо этого лишение права управления считается наказанием за нарушение ПДД. Оно применяется судом и предусматривает изъятие прав.
Отличается и возврат прав. Если после ограничения достаточно просто устранить причину наказания, то после лишения нужно пройти процедуру восстановления, иногда даже со сдачей экзаменов.