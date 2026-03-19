Метод "кнута" не работает: депутат резко высказалась об ужесточении наказания за СОЧ и уклонение

Министерство обороны еще формирует свою позицию относительно наказания людей, которые уклоняются от военной службы, и тех, кто совершил СОЧ. Только после этого соответствующая инициатива поступит к депутатам Верховной Рады.

Планируют ли ввести наказание за уклонение от службы и СОЧ?

В Украине идет речь о различных наказаниях, чтоб официально применять их против людей, которые уклоняются от военной службы и совершили самовольное оставление части. Однако конкретных законопроектов еще нет. Однако народный депутат Соломия Бобровская в интервью "Телеграфу" рассказала, что любые законы об ответственности за СОЧ должны создаваться с логикой.

Чиновница уверяет, что, если государство будет вводить для украинцев только "кнуты", то это не будет работать так, как надо. Такие важные законопроекты, как наказание дезертиров и людей, которые уклоняются от службы, должны продумываться.

Должна быть логика, разбивка и градация людей: почему ушел в СОЧ, в каком состоянии, какой год они служат. Это должна быть глобальная история,

– объясняет Бобровская.

Так, по словам народного депутата, Министерство обороны для внедрения инициатив обрабатывает данные о тех, кто не стоит на учете, сколько людей находится "в тени", почему не реагируют на призыв обновить данные и тому подобное. Так же изучается вопрос проблем с СОЧ и эффективность различных бригад.

Соломия Бобровская отмечает, что именно после рассмотрения этих вопросов следует создавать наказания, а не просто наказывать всех подряд. Депутат подытожила: сначала – концепция, потом – "кнут".

Кроме того, Бобровская на вопрос журналистов ответила, что в целом вывести людей "из тени", которых сейчас насчитывается около двух миллионов, возможно. Ведь все пользуются информационными, электронными и финансовыми услугами и операциями.

Народный депутат выразила сожаление по поводу того, что своим решением парламент уже поддержал более жестокий подход к криминализации за СОЧ. За это преступление установлен срок наказания больше, чем для некоторых убийц. По статье 407 Уголовного кодекса Украины ответственность за СОЧ предусматривает теперь от 8 до 10 лет заключения.

Что еще известно о криминальности за СОЧ?