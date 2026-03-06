Детальный алгоритм возвращения из СЗЧ объясняет Министерство обороны Украины.
Что нужно знать военнослужащему, чтобы вернуться с СЗЧ?
По информации министерства, военный может обратиться в органы Военной службы правопорядка (ВСП) Вооруженных Сил Украины, в частности в Центральное управление или территориальные и зональные подразделения. Там предоставляют информацию о батальонах резерва и оформляют предписание для дальнейшего прохождения службы.
Также военный может самостоятельно прибыть в батальон резерва. Возвращение возможно через приложение Армия+.
После подачи рапорта подразделения ВСП обрабатывают обращение и направляют военного в один из батальонов резерва. После подтверждения в приложении он имеет 24 часа, чтобы прибыть в соответствующий орган ВСП и получить предписание.
В Минобороны объяснили, что рекомендательные письма от боевых подразделений учитываются при распределении. В то же время приоритет отдается комплектованию боевых частей. По прибытии в батальон резерва командир в течение трех суток включает военного во временный состав и определяет задачи. Также осуществляется проверка соответствующих данных через правоохранительные органы.
В случае первого случая СЗЧ во время военного положения военный может быть освобожден от уголовной ответственности в соответствии с законодательством – при условии подачи рапорта, получения согласия командира и обращения в следственные органы или суд.
В ведомстве также уточнили, что после возвращения военный восстанавливается на обеспечении, а в батальоне резерва предусмотрено котловое питание. Лиц с ограничениями по состоянию здоровья могут направлять в подразделения обеспечения в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии.
Что нужно знать, чтобы вернуться из СЗЧ / Инфографика Минобороны
Что нужно знать о мобилизации в 2026 году?
В Украине обсуждают усиление ответственности для граждан, которые избегают воинского учета, в частности возможность ареста счетов и запрета управления транспортом. Федор Вениславский сравнил "уклонистов" с должниками алиментов, подчеркивая важность выполнения конституционного долга защищать Отечество.
В Украине можно получить отсрочку от мобилизации. В частности, фермеры могут получить бронирование, если их хозяйство имеет статус критически важного предприятия в сельском хозяйстве. Предприятие должно иметь годовой доход не менее 40 миллионов гривен и заниматься производством, переработкой и сбытом сельскохозяйственной продукции.
Важно, что с 1 марта мобилизация мужчин в возрасте 50+ остается без изменений, и их могут призывать на службу по общим основаниям. Мужчин в возрасте от 50 до 65 лет могут привлекать в тыловые подразделения, если они пригодны по состоянию здоровья и имеют необходимую специальность.