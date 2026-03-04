В Украине продолжается мобилизация, однако отдельные военнообязанные имеют право на отсрочку – одним из самых распространенных оснований является уход за родителями, которые имеют инвалидность I или II группы. Детали объяснили адвокаты на портале "Юристи.UA".
Что нужно знать об отсрочке по уходу?
Юристы отмечают, что право на отсрочку возможно при условии отсутствия других родственников первой степени родства, которые обязаны содержать лицо с инвалидностью. Если такие родственники есть, но находятся за границей, это не всегда гарантирует положительное решение.
Эксперты объясняют, что пребывание брата или сестры за пределами Украины само по себе не лишает их обязанности оказывать материальную помощь. Поэтому ТЦК могут отказать в отсрочке, если у лица с инвалидностью есть еще трудоспособные дети.
В то же время часть юристов считает, что в отдельных случаях такое решение можно обжаловать в судебном порядке. Окончательное решение зависит от конкретных обстоятельств дела и документального подтверждения права на уход.
Что нужно знать об оформлении отсрочек и бронирования в 2026 году?
Фермеры могут получить бронирование от мобилизации, если их хозяйство имеет статус критически важного предприятия в сельском хозяйстве. Предприятие должно иметь годовой доход не менее 40 миллионов гривен и заниматься производством, переработкой и сбытом сельскохозяйственной продукции.
В 2026 году военнообязанные в Украине могут потерять отсрочку из-за значительной задолженности по уплате алиментов. Каждый случай рассматривается индивидуально, учитывая основания для отсрочки, предусмотренные законодательством.
В январе в Украине упростили оформление отсрочек от мобилизации, большинство из которых теперь можно получить онлайн через приложение Резерв+ или в ЦПАУ. Более 600 тысяч человек получат автоматическое продление отсрочек, без необходимости посещать ТЦК.