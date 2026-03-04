В Украине продолжается мобилизация, однако отдельные военнообязанные имеют право на отсрочку – одним из самых распространенных оснований является уход за родителями, которые имеют инвалидность I или II группы. Детали объяснили адвокаты на портале "Юристи.UA".

Смотрите также Есть бронь или отсрочка, а повестка все равно пришла: адвокат объяснил, как действовать в таком случае

Что нужно знать об отсрочке по уходу?

Юристы отмечают, что право на отсрочку возможно при условии отсутствия других родственников первой степени родства, которые обязаны содержать лицо с инвалидностью. Если такие родственники есть, но находятся за границей, это не всегда гарантирует положительное решение.

Эксперты объясняют, что пребывание брата или сестры за пределами Украины само по себе не лишает их обязанности оказывать материальную помощь. Поэтому ТЦК могут отказать в отсрочке, если у лица с инвалидностью есть еще трудоспособные дети.

В то же время часть юристов считает, что в отдельных случаях такое решение можно обжаловать в судебном порядке. Окончательное решение зависит от конкретных обстоятельств дела и документального подтверждения права на уход.

Что нужно знать об оформлении отсрочек и бронирования в 2026 году?