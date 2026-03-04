Об этом адвокат АБ "Романа Сацыка" Ярослав Хливный рассказал в комментарии "РБК-Украина".

Смотрите также Имеет ли право ТЦК заходить на частную территорию: разъяснение адвоката

Может ли прийти повестка, если есть бронь или отсрочка?

Адвокат отметил, что повестку могут получить все военнообязанные, в том числе и те, которые имеют отсрочку или бронирование от мобилизации.

Повестка выступает средством коммуникации между ТЦК по вопросу, который интересует центр. В определенной степени это отголосок прошлого, однако ни одной нормы, которая регулировала бы цифровизацию коммуникации между ТЦК и гражданином Украины, нет,

– пояснил Хливный.

Он уточнил, что повестки бывают разными – от уточнения данных до прохождения ВВК. По словам адвоката, законодательство обязывает военнообязанного реагировать на каждое подобное сообщение центра. В случае игнорирования повестки человека могут подать в розыск. Кроме того, с нарушителя будет взыскан штраф за неприбытие в ТЦК без уважительной причины.

В то же время адвокат отметил, что ранее отправки повесток сопровождалось многочисленными ошибками, иногда даже абсурдными – их получали даже те, кто давно служит в ВСУ, а также ветераны, которые уже уволились со службы.

Сейчас территориальные центры комплектования, говорит Хливный, пытаются усовершенствовать коммуникацию и контролировать процесс.

Но мы постепенно отходим от бумажной работы и движемся в сторону цифровых реестров,

– резюмирует адвокат.

Могут ли мобилизовать лиц до 25 лет со статусом "ограниченно годный"?