Об этом адвокат АБ "Романа Сацыка" Ярослав Хливный рассказал в комментарии "РБК-Украина".
Смотрите также Имеет ли право ТЦК заходить на частную территорию: разъяснение адвоката
Может ли прийти повестка, если есть бронь или отсрочка?
Адвокат отметил, что повестку могут получить все военнообязанные, в том числе и те, которые имеют отсрочку или бронирование от мобилизации.
Повестка выступает средством коммуникации между ТЦК по вопросу, который интересует центр. В определенной степени это отголосок прошлого, однако ни одной нормы, которая регулировала бы цифровизацию коммуникации между ТЦК и гражданином Украины, нет,
– пояснил Хливный.
Он уточнил, что повестки бывают разными – от уточнения данных до прохождения ВВК. По словам адвоката, законодательство обязывает военнообязанного реагировать на каждое подобное сообщение центра. В случае игнорирования повестки человека могут подать в розыск. Кроме того, с нарушителя будет взыскан штраф за неприбытие в ТЦК без уважительной причины.
В то же время адвокат отметил, что ранее отправки повесток сопровождалось многочисленными ошибками, иногда даже абсурдными – их получали даже те, кто давно служит в ВСУ, а также ветераны, которые уже уволились со службы.
Сейчас территориальные центры комплектования, говорит Хливный, пытаются усовершенствовать коммуникацию и контролировать процесс.
Но мы постепенно отходим от бумажной работы и движемся в сторону цифровых реестров,
– резюмирует адвокат.
Могут ли мобилизовать лиц до 25 лет со статусом "ограниченно годный"?
Согласно действующему законодательству, мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, не могут быть мобилизованными, если они не имеют военного опыта, или если они не являются резервистами после военной подготовки.
Если же лицо уже имеет статус военнообязанного, то заключение контракта с войском возможно.
Ранее лица до 25 лет со статусом "ограниченно годный" могли быть признанными военнообязанными. Это создавало юридическую "серую зону", однако отныне закон № 11379-д запрещает мобилизацию таких людей без их согласия. Однако тех, кто уже был призван по старым правилам, это не демобилизует.