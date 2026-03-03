В большинстве случаев молодые мужчины могут заключить контракт добровольно, но автоматического обязательного призыва до 25 лет пока нет. Об этом в комментарии для "Актум" рассказала адвокат Полина Дудчак.

Мобилизация до 25 лет: законно ли это?

Мужчины от 18 до 25 лет не подлежат обязательному призыву в армию во время мобилизации, если они:

не имеют службы или военного опыта;

не являются резервистами после военной подготовки или службы.

В случае, если лицо уже имеет статус военнообязанного из-за предыдущего решения военной медкомиссии, его юридический статус может повлиять на необходимость прохождения проверок и возможности заключения контракта.

По словам адвоката, те, кто имеет законные основания для отсрочки (обучение, бронирование, льготы по закону), могут подтвердить их официально, что защитит от мобилизации.

Из-за изменений в законодательстве могла возникать ситуация, когда лицо под 25 лет, которое ранее имело "ограниченно годный" статус и теперь признано годным, могло быть признано военнообязанным. Это когда-то создавало юридическую "серую зону".

Закон № 11379-д запрещает такую мобилизацию без согласия под 25 лет, однако не обязательно демобилизует тех, кто уже был призван по старым правилам.

В Украине введут новые ограничения для уклонистов