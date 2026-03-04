Про це адвокат АБ "Романа Сацика" Ярослав Хлівний розповів у коментарі "РБК-Україна".

Дивіться також Чи має право ТЦК заходити на приватну територію: роз'яснення адвоката

Чи може прийти повістка, якщо є бронь чи відстрочка?

Адвокат зауважив, що повістку можуть отримати всі військовозобов'язані, зокрема й ті, які мають відстрочку чи бронювання від мобілізації.

Повістка виступає засобом комунікації між ТЦК щодо питання, яке цікавить центр. Певною мірою це відголос минулого, однак жодної норми, яка регулювала б цифровізацію комунікації між ТЦК та громадянином України, немає,

– пояснив Хлівний.

Він уточнив, що повістки бувають різними – від уточнення даних до проходження ВЛК. За словами адвоката, законодавство зобов'язує військовозобов'язаного реагувати на кожне подібне повідомлення центру. В разі ігнорування повістки людину можуть подати до розшуку. Крім того, з порушника буде стягнуто штраф за неприбуття до ТЦК без поважної причини.

Водночас адвокат зауважив, що раніше надсилання повісток супроводжувалося численними помилками, інколи навіть абсурдними – їх отримували навіть ті, хто давно служить у ЗСУ, а також ветерани, які вже звільнились зі служби.

Наразі територіальні центри комплектування, каже Хлівний, намагаються вдосконалити комунікацію та контролювати процес.

Але ми поступово відходимо від паперової роботи й рухаємося в бік цифрових реєстрів,

– резюмує адвокат.

Чи можуть мобілізувати осіб до 25 років зі статусом "обмежено придатний"?