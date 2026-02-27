В то же время есть определенные особенности, в частности относительно того, на какие должности могут назначать мужчин после 50 лет. 24 Канал информирует, как будет происходить мобилизация с 1 марта.

В каких случаях мобилизуют мужчин в возрасте от 50 лет?

Согласно украинскому законодательству, во время военного положения на службу могут призвать граждан в возрасте от 25 до 60 лет, а также лиц 18 – 25 – в предусмотренных законом случаях.

Поэтому мужчины в возрасте 50+ подлежат мобилизации на общих основаниях, и с 1 марта эти нормы остаются без изменений.

В то же время мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 65 лет возможна при условии, если они пригодны по состоянию здоровья и это подтверждает комиссия ВВК, имеют необходимую специальность и не имеют действующего бронирования или законной отсрочки от мобилизации.

В какие подразделения могут привлечь граждан в возрасте 50+?

Мужчин в возрасте от 50 до 65 лет чаще всего могут привлекать в тыловые или вспомогательные подразделения, где их опыт, возраст и физические возможности будут использованы наиболее эффективно.

Военнообязанные в такой возрастной категории преимущественно занимают должности водителей, логистов или других специалистов тыла, хотя это и не является строгим правилом.

Мобилизации могут избежать лица, у которых есть законные основания для отсрочки, в частности по состоянию здоровья. А также военнообязанные, которые имеют действующее бронирование от мобилизации.

Какие изменения в мобилизации произойдут с 1 марта?