Водночас є певні особливості, зокрема щодо того, на які посади можуть призначати чоловіків після 50 років. 24 Канал інформує, як відбуватиметься мобілізація з 1 березня.
У яких випадках мобілізують чоловіків віком від 50 років?
Згідно із українським законодавством, під час воєнного стану на службу можуть призвати громадян віком від 25 до 60 років, а також осіб 18 – 25 – у передбачених законом випадках.
Тож чоловіки віком 50+ підлягають мобілізації на загальних підставах, і з 1 березня ці норми залишаються без змін.
Водночас мобілізація чоловіків віком від 50 до 65 років можлива за умови, якщо вони придатні за станом здоров'я і це підтверджує комісія ВЛК, мають необхідну спеціальність та не мають чинного бронювання чи законної відстрочки від мобілізації.
До яких підрозділів можуть залучити громадян у віці 50+?
Чоловіків у віці від 50 до 65 років найчастіше можуть залучати до тилових або допоміжних підрозділів, де їхній досвід, вік та фізичні можливості будуть використані найбільш ефективно.
Військовозобов'язані у такій віковій категорії переважно обіймають посади водіїв, логістів чи інших фахівців тилу, хоч це і не є суворим правилом.
Мобілізації можуть уникнути особи, у яких є законні підстави для відстрочки, зокрема через стан здоров'я. А також військовозобов'язані, які мають чинне бронювання від мобілізації.
Які зміни у мобілізації відбудуться з 1 березня?
Нові правила, що діятимуть з початку березня, стосуються чоловіків від 18 до 60 років і певних категорій жінок. За новим законодавством, на військовий облік обов'язково мають ставати усі чоловіки з 18 до 60 років. Відтепер у законодавстві уточнено, які саме категорії жінок підпадають на облік.
Громадяни тепер подаватимуть до ТЦК чіткий перелік документів, а процедура зняття з обліку стала прозорішою. Частину процесів можна виконувати онлайн через електронні сервіси – це значно спростить взаємодію.
Згідно з новими правилами, військовозобов'язані зможуть оновлювати військовий квиток за чіткими вимогами, користуватись електронними сервісами для подання заяв та отримувати консультації безпосередньо в ТЦК. Також уточнено підстави для тимчасового звільнення з обліку – це стосується студентів, людей, які тимчасово не працюють та людей із певними медичними показаннями.