Принудительное содержание в ТЦК хотят сделать отдельным преступлением: какие наказания предлагают

В Верховную Раду подали законопроект, которым будут официально разрешать жесткое наказание за незаконные действия со стороны представителей государства. Речь идет, в частности, о нарушении прав человека во время мероприятий по оповещению и мобилизации граждан.

Как хотят изменить ответственность за насильственное похищение человека во время мобилизации?

На рассмотрение руководства Верховной Рады передали законопроект, который позволял бы бороться с незаконными действиями под прикрытием мобилизационных мероприятий. Об основных изменениях, которые предлагаются, написал инициатор проекта, народный депутат Георгий Мазурашу.

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Речь идет о законопроекте №15303. Он предлагает изменить нормы Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за незаконное лишение свободы или насильственное похищение людей во время мобилизационных мероприятий. То есть ответственность будут нести именно представители государства, совершившие такие противозаконные действия. Лишением свободы на срок свободы на срок три – пять лет предлагают наказывать за отказ признать факт незаконного ареста, задержания, похищения человека, или сокрытие информации о состоянии или месте пребывания задержанного лица.

Незаконным также будет считаться принудительное содержание лица в помещениях органов военного управления, мобилизационных пунктах или воинских частях при отсутствии законных оснований для этого, или на большее время, чем это разрешено законом. В таком случае срок наказания может вырасти до 5 – 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на примерно три года.

Кроме того, законопроект определяет, что большее наказание предусмотрено за незаконные действия должностных лиц, совершенного против несовершеннолетнего, или в отношении нескольких лиц в сочетании с насилием или жестоким обращением с человеком, унижающим его достоинство. За такие действия служащих могут посадить на срок от 7 до 12 лет, а также лишить их права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В Украине хотят ввести наказание за незаконную мобилизацию

Народным депутатам предлагают на рассмотрение законопроект №12442, который устанавливает уголовную ответственность для руководителей и работников ТЦК, а также председателей и членов ВВК за нарушение правил мобилизации и проведения военно-врачебной экспертизы. Наказание могут применять в случаях, когда из-за незаконных решений в армию мобилизовали человека, который имел законную отсрочку, бронирования или вообще не подлежал призыву.

Так же ответственность предлагают установить и за противоположные действия, то есть незаконное освобождение от мобилизации или военной службы лиц, которые не имели для этого оснований. Для виновных должностных лиц наказанием может быть лишение свободы на срок от трех до 8 лет.

Отдельно авторы инициативы отмечают, что незаконная мобилизация также может стать нарушением закона.