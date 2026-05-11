Без этого наследство не оформят: какие документы нужны украинцам в 2026 году

Чтобы получить наследство человек должен не только обратиться к нотариусу через 6 месяцев после его открытия, но и собрать пакет документов. если условия не выполнены, гражданин не может претендовать на имущество наследодателя.

Что нужно иметь для получения наследства?

Существуют четкие правила для наследников, которые регулируются действующим Гражданским кодексом Украины. Имущество в первую очередь переходит к тем, кого наследодатель указал в завещании. Если человек сам не определил, кто должен получать его наследство, то имущество передается родственникам в порядке очереди – от ближайших к более дальним. Об этом говорится в статье 1 261 ГК.

Среди родственников первой очереди есть дети (рожденные или зачатые при жизни наследодателя), родители, жена или муж. Все остальные родные следующими имеют право на наследство, если близкие отказались от него. Право может перейти до членов семьи четвертой очереди, если все предыдущие не забрали имущество.

Наличие документов определяет, может ли человек получить наследство. В частности те родные, кто претендуют на наследство, но не проживали вместе с умершим, должны обязательно написать заявление нотариусу. От 14 лет человек может сделать это самостоятельно, а за младших детей или нетрудоспособных родителей это делают опекуны.

Среди других документов, что требуются для получения наследства есть свидетельство о смерти наследодателя, паспорт и карточка налогоплательщика наследника и справка о последнем месте жительства умершего. Обязательно нужно документально подтвердить родственные связи или принести завещание. Также при наличии можно подать специалисту документы на имущество.

Юрист Олег Козляк в комментарии Новости.LIVE отметил, что заявление обязательно подают в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя. В противном случае получить имущество умершего можно только через суд. Поэтому наследникам советуют не медлить с решением о получении наследства и сразу же делать все необходимые действия для его принятия. Обязательно стоит собрать все документы, чтобы процесс был простым и быстрым.

Возможно, что некоторые документы были потеряны. Тогда за короткое время наследники должны их восстановить, ведь обязательные бумаги должны быть на руках. Даже из-за отсутствия одного важного документа человеку могут отказать, а значит право на принятие наследства передадут другому родственнику. При отсутствии завещания – это вполне возможный сценарий.

Что еще стоит знать о наследстве в 2026 году?

Эксперты объяснили, что во время оформления наследства люди часто допускают ошибки, из-за которых могут потерять имущество. Это может произойти, в частности, из-за пропуска шестимесячного срока для подачи заявления нотариусу, отсутствие документов на имущество, неправильное понимание очередности наследования и игнорирование долгов умершего.

Если после смерти человека нет наследников или все они отказались от наследства, имущество могут признать выморочным. В таком случае оно переходит в собственность территориальной общины по решению суда. При этом община, которая получила такое имущество, должна также выполнить обязательства перед кредиторами умершего в пределах стоимости наследства.

Поэтому существуют случаи, когда от наследства лучше отказаться. Причиной могут быть большие долги умершего, высокие налоги для неблизких родственников или значительные расходы на переоформление имущества.