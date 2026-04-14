Не все потеряно: украинцам объяснили, как восстановить право на пенсию, когда не хватает стажа

Если человек не набрал необходимый страховой стаж, то он имеет право самостоятельно делать платежи в пенсионную систему, чтобы компенсировать недостаток. Тогда пенсионер может претендовать не на социальные, а на обычные выплаты.

Как получить нормальную пенсию, если не хватает стажа?

Пенсионный возраст уже наступил, а страхового стажа не хватает – это частая проблема у украинцев. При таких условиях государство может назначить только социальную пенсию. Однако есть выход, который поможет компенсировать недоработанные годы. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Для выхода на пенсию в 2026 году нужно иметь не менее 33 лет стажа для 60-летних, 23 – для 63-летних и более 15 – для 65-летних. Если человек не доработал это время, то пенсию ему могут назначить позже. Но "донабрать" годы нужно, иначе человек может претендовать только на социальную пенсию в размере примерно 2 595 гривен. Но сумма может быть даже меньше.

Так чтобы претендовать на нормальную пенсию, украинцам предлагают делать добровольные взносы в платежную систему. Так можно добавить к страховому стажу период, которого не хватало. В 2026 году за месяц достаточно вносить 1 902 гривен 34 копейки.

Кроме того, люди могут подтвердить трудовой стаж, который, возможно, был утерян. Для этого могут понадобиться документы из архивов или справки с прежних мест работы. А если документов нет, то установить размер страхового стажа может суд. Но какие-то доказательства относительно лет работы должны быть.

Поэтому, если вариант уплаты взносов в Пенсионный фонд – это единственный вариант получать нормальный размер пенсии, то это человек может сделать самостоятельно. В ведомстве объяснили, что на официальном портале для этого надо зайти в личный кабинет через электронную подпись.

Далее следует выбрать раздел, где заключается договор добровольного участия. В нем указывается имя человека, за которую уплачиваются взносы. Там также документ подписывается. Оплата происходит онлайн или через банк.

Важно! Информация об уплате взносов обновляется автоматически, поэтому человеку не нужно предоставлять дополнительные отчеты.