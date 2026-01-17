Что будет, если не набрал стажа для выхода на пенсию?

Для таких граждан государство предусмотрело альтернативную поддержку в виде социальной помощи. Детали оформления и условия выплаты этой помощи предоставляет Пенсионный фонд Украины, пишет 24 Канал.

Выплата начинается со дня обращения или с момента приобретения права на нее, но подать заявление необходимо не позднее трех месяцев после достижения 65 лет. Если трудовой пенсии лицо не получает, социальная помощь выплачивается пожизненно.

Справочно: Социальная помощь – это государственная выплата для лиц, которые не приобрели права на трудовую пенсию по возрасту. Она доступна гражданам, достигшим 65 лет и имеющим менее 15 лет страхового стажа. Основным основанием для назначения является недостаток стажа

Какой размер социальной пенсии в 2026 году?

Социальная помощь рассчитывается от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году этот показатель составляет 2 595 гривен.

Важным условием получения выплаты также является уровень дохода: среднемесячный совокупный доход за последние шесть месяцев не должен превышать прожиточный минимум для нетрудоспособных.

Как самостоятельно оформить социальную пенсию?

Подать заявление можно через уполномоченных лиц общины или ЦНАП, сервисные центры Пенсионного фонда, по почте, через вебпортал ПФУ, мобильное приложение Пенсионного фонда или портал "Дія".

Как уточняет ПФУ, для этого необходимы:

заявление установленного образца;

документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код или свидетельство о рождении;

декларация о доходах.

Если заявление подает представитель, добавляются документы, подтверждающие его полномочия. В случае оформления помощи для недееспособного лица нужно добавить решение суда об установлении опеки.

Какой стаж надо иметь в 2026 году?