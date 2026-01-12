Как получать пенсию без стажа и какой размер выплат?

Условия для выхода на пенсию в 2026 году изменятся, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Продолжительность страхового стажа, дающего право на выплаты, составляет:

после достижения возраста 60 лет – не менее 33 лет;

по достижении возраста 63 года – не менее 23 лет;

после достижения возраста 65 лет – не менее 15 лет.

Если же у человека меньше 15 лет стажа или он отсутствует, в 65 лет он будет иметь право на получение государственной социальной помощи.

Размер социальной помощи определяют как разницу между среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев и прожиточным минимумом для нетрудоспособных.

Заметьте! Прожиточный минимум в 2025 году составляет 2 361 гривну, а в 2026 составит 2 595 гривен.

Как оформить социальную пенсию?

Для получения социальной пенсии можно обратиться в исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов. Подать заявление на получение услуги заявитель может путем отправки документов по почте (заказным письмом) или по электронной почте. Какие документы нужны:

Заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики;

Паспорт гражданина Украины;

Документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

Справка об имеющемся страховом стаже, выдана органами ПФУ;

Декларация о доходах и имущественном состоянии за последние 6 месяцев;

Копия решения о назначении опекуна (для лица, которое признано недееспособным);

Информация о составе семьи лица, которая обратилась за назначением временной помощи.

Рассмотрение заявления на получение социальной пенсии происходит в течение 30 дней.

