Как получать пенсию без стажа и какой размер выплат?
Условия для выхода на пенсию в 2026 году изменятся, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Продолжительность страхового стажа, дающего право на выплаты, составляет:
- после достижения возраста 60 лет – не менее 33 лет;
- по достижении возраста 63 года – не менее 23 лет;
- после достижения возраста 65 лет – не менее 15 лет.
Если же у человека меньше 15 лет стажа или он отсутствует, в 65 лет он будет иметь право на получение государственной социальной помощи.
Размер социальной помощи определяют как разницу между среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев и прожиточным минимумом для нетрудоспособных.
Заметьте! Прожиточный минимум в 2025 году составляет 2 361 гривну, а в 2026 составит 2 595 гривен.
Как оформить социальную пенсию?
Для получения социальной пенсии можно обратиться в исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов. Подать заявление на получение услуги заявитель может путем отправки документов по почте (заказным письмом) или по электронной почте. Какие документы нужны:
- Заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики;
- Паспорт гражданина Украины;
- Документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- Справка об имеющемся страховом стаже, выдана органами ПФУ;
- Декларация о доходах и имущественном состоянии за последние 6 месяцев;
- Копия решения о назначении опекуна (для лица, которое признано недееспособным);
- Информация о составе семьи лица, которая обратилась за назначением временной помощи.
Рассмотрение заявления на получение социальной пенсии происходит в течение 30 дней.
Что известно о пенсиях в Украине?
В 2026 году в Украине пенсия по инвалидности возрастет из-за повышения прожиточного минимума. Ожидается перерасчет выплат для ликвидаторов и пострадавших ЧАЭС. После этого I группа будет получать 20 300 – 21 000 гривен; II группа – 16 240 – 16 800 гривен, III группа – 12 180 – 12 600 гривен.
Работающие пенсионеры, которые отработали не менее двух лет после назначения выплат, могут получить перерасчет пенсии с 1 апреля 2026 года. Заявление на перерасчет пенсии можно подать лично, по почте или через онлайн-сервис Пенсионного фонда.
Трудовые годы, отработанные во времена СССР, официально учитывают в страховой стаж в Украине, что влияет на назначение пенсии или ее размер. Для подтверждения стажа, приобретенного при СССР, заявитель должен предоставить соответствующую справку об отсутствии пенсий из-за рубежа.
С 2026 года украинские пенсионеры могут получить прибавку к пенсии за каждые дополнительные 10 лет стажа, что составляет 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных. В 2026 году 10 лет сверхурочного стажа добавят к пенсии 259,50 гривен в месяц.