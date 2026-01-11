Получится ли выйти на пенсию с советским стажем?

Трудовые годы, отработанные во времена СССР, официально учитывают в страховой стаж в Украине. Для многих граждан это открывает путь к назначению пенсии или влияет на ее размер, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный Фонд.

В стаж могут засчитать периоды работы до 1992 года на территории любой из бывших советских республик: от стран Балтии до Кавказа. В ряде случаев эти годы признают не только страховыми, но и льготными, что особенно важно для досрочного выхода на пенсию.

Важно! Действующие правила не позволяют включать в стаж отдельные периоды: в частности вахтовую работу до 1992 года или командировки в республики СССР, если работник был официально оформлен в Украине.

Ключевое условие при этом зачислении стажа, что за тот же период человек не должен получать пенсионные выплаты из другого государства. Если иностранная пенсия не назначалась, советский стаж может быть зачислен в полном объеме.

Как подтвердить стаж приобретенный при СССР?

При обращении в Пенсионный фонд заявитель должен указать, получает ли пенсию из-за рубежа, и предоставить соответствующую справку, отмечает "Судебно-юридическая газета". Если получить такой документ невозможно, достаточно письменного объяснения.

Обратите внимание! В таком случае ПФУ самостоятельно направляет запрос.

После подтверждения информации Пенсионный фонд проводит перерасчет и зачисляет подтвержденные советские годы в страховой стаж. Для многих украинцев именно это становится решающим фактором при оформлении пенсии или повышении выплат.

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию?