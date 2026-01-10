Как выросли надбавки ветеранам войны?
С 1 января 2026 года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, установлен на уровне 2 595 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд. Именно этот показатель является базой для расчета ежемесячных пенсионных доплат ветеранам войны.
Размеры надбавок определяются в процентах от прожиточного минимума и составляют:
- для участников боевых действий: 25%, или 648,75 гривны;
- для лиц с инвалидностью вследствие войны ІІІ группы: 30%, или 778,50 гривны;
- для лиц с инвалидностью вследствие войны ІІ группы: 40%, или 1 038 гривны;
- для лиц с инвалидностью вследствие войны І группы: 50%, или 1 297,50 гривны.
Справочно: Все указанные суммы начисляются ежемесячно как доплата к основному размеру пенсии.
Какой размер доплат за возраст в 2026 году?
Отдельно государство предусматривает возрастные доплаты для пенсионеров, достигших 70, 75 или 80 лет, напоминает ПФУ. В то же время право на такую надбавку имеют лишь те, чья общая пенсия не превышает 10 340 гривен.
Заметьте! Если пенсионная выплата больше, то возрастная доплата не начисляется.
С января 2026 года эти суммы не пересматривались, поэтому размер возрастных доплат остается на уровне предыдущего года. Размеры возрастных надбавок будет следующим:
- с 70 лет – 300 гривен;
- с 75 лет – 456 гривен;
- с 80 лет – 570 гривен.
Как выросли минимальные пенсии с 1 января?
С 1 января 2026 года в Украине также повысили минимальную заработную плату. Она выросла до 8 647 гривен вместо предыдущих 8 000 гривен. Это решение автоматически сказалось и на пенсионных выплатах.
В частности, для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет, которые имеют полный страховой стаж (не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин). Таким лицам государство гарантирует минимальную пенсию на уровне 40% от минимальной зарплаты.
Поэтому с начала года такая пенсия не может быть меньше 3 458,8 гривны.