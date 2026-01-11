Чи вийде вийти на пенсію з радянським стажем?

Трудові роки, відпрацьовані за часів СРСР, офіційно враховують у страховий стаж в Україні. Для багатьох громадян це відкриває шлях до призначення пенсії або впливає на її розмір, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний Фонд.

До стажу можуть зарахувати періоди роботи до 1992 року на території будь-якої з колишніх радянських республік: від країн Балтії до Кавказу. У низці випадків ці роки визнають не лише страховими, а й пільговими, що особливо важливо для дострокового виходу на пенсію.

Важливо! Чинні правила не дозволяють включати до стажу окремі періоди: зокрема вахтову роботу до 1992 року або відрядження до республік СРСР, якщо працівник був офіційно оформлений в Україні.

Ключова умова при цьому зарахування стажу, що за той самий період людина не повинна отримувати пенсійні виплати з іншої держави. Якщо іноземна пенсія не призначалась, радянський стаж може бути зарахований у повному обсязі.

Як підтвердити стаж набутий за СРСР?

Під час звернення до Пенсійного фонду заявник має зазначити, чи отримує пенсію з-за кордону, та надати відповідну довідку, зазначає "Судово-юридична газета". Якщо отримати такий документ неможливо, достатньо письмового пояснення.

Зауважте! У такому разі ПФУ самостійно направляє запит.

Після підтвердження інформації Пенсійний фонд проводить перерахунок та зараховує підтверджені радянські роки до страхового стажу. Для багатьох українців саме це стає вирішальним фактором при оформленні пенсії або підвищенні виплат.

