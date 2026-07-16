Рекрутинг онлайн: украинцы уже могут заключать новые контракты в ВСУ

Во время пребывания в должности Михаила Федорова, которого по решению президента уволили от должности министра обороны, в Украине произошла комплексная трансформация Сил обороны Украины. В рамках этой трансформации гражданам предлагается поступать на службу в армию на основе определенных контрактов с четкими условиями.

В Силы обороны можно вступить прямо через "Резерв+"

Контракты предлагают выгодные условия службы с возможностью получить отсрочку после ее завершения. Это более эффективный способ мобилизации, чем принудительная "бусификация". К тому же Министерство обороны упростило процесс выбора вакансии. Теперь такая возможность есть у всех пользователей "Резерв+".

Так, человек, желающий вступить в армию, может просмотреть вакансии и выбрать направление службы и интересующие его предложения. Министерство разработало сразу несколько видов контрактов.

Новые контракты предусматривают четкие сроки службы, а также гарантированное право на отсрочку после завершения службы,

– уточнили в ведомстве.

В приложении "Резерв+" есть раздел с вакансиями. Из списка новых контрактов человек может выбрать именно то направление службы, которое ему по душе. Далее система перенаправляет пользователя на форму заявки, где следует указать, что вы хотите заключить именно новый контракт.

Отправленную заявку получит рекрутер бригады и позвонит кандидату. Следующий шаг – собеседование. В случае достижения договоренности человек подписывает контракт с воинской частью в режиме онлайн.

Почему подавать заявку на службу лучше в "Резерв+"

Минобороны планировало, что набор на контрактную форму службы будет происходить на условиях рекрутинга. Таким образом, граждане получили право просматривать и выбирать вакансии по новым контрактам. Рекрутер сразу получает заявку соискателя, что упрощает и ускоряет процесс приема на службу. Как сообщили в министерстве, через приложение уже более 2 тысяч человек заявили о желании заключить новый контракт.

Пехотно-штурмовой контракт подходит для пехотинцев, штурмовиков, боевых медиков, наводчиков, механиков-водителей и других определенных боевых должностей. Согласно этому контракту человек служит 14 месяцев. Если военнослужащий уже находится на службе – то срок составляет 10 месяцев. А если был уволен – 6 месяцев.

Боевой контракт будет интересен специалистам РЭБ, операторам наземных роботизированных комплексов, артиллеристам и другим боевым специальностям. Срок службы составляет 24 месяца.

Для гражданских лиц лучшим решением в отношении службы будет заключение базового контракта. Он предусматривает работу на тыловых должностях в течение года.

По окончании контракта военнослужащий получает гарантированное право на отсрочку от мобилизации. Для бойцов, работавших по пехотно-штурмовому контракту, предусмотрены дополнительные три месяца к отсрочке за каждый месяц выполнения боевых задач.

По боевому и базовому контрактам за каждые 30 дней выполнения боевых задач дополнительно начисляется один месяц отсрочки.