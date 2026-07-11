Не ждите демобилизации: народный депутат объяснил, почему нельзя уволиться после окончания контракта
Военнослужащие, которые будут служить по контракту, по его окончании получат право на гарантированную отсрочку. Однако это не означает, что гражданин больше вообще не будет привлекаться к службе.
По истечении срока контракта демобилизация не предусмотрена
Отсрочка от призыва на определенный срок предоставляется военнослужащему, который служил по новому контракту. Она варьируется в зависимости от условий или времени пребывания на боевых позициях, но гарантирует, что человек не вернется на службу в течение определенного времени. Об этом в эфире Radio NV сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.
Новые контракты позволят украинцам выбирать удобные условия военной службы и гарантируют отсрочку от повторного призыва. Но нардеп Федиенко уточнил, что это не является увольнением со службы. По окончании отсрочки человека могут вернуть в армию. Механизмов демобилизации без законных на то оснований Министерство обороны пока не утвердило.
Нельзя считать отсрочку и освобождение от мобилизации тождественными. По словам Александра Федиенко, это разные правовые механизмы. Так, Кабинет Министров определил, что отсрочка – это законный механизм для отдыха после того, как человек прошел службу по контракту. Статус военнослужащего в таком случае сохраняется, но он имеет право определенное время не служить.
Депутат объяснил, что временное освобождение от службы в армии предоставляется на срок от 12 до 18 месяцев, в зависимости от самого контракта; времени, проведенного на передовой; общего срока службы и наличия периода службы до 2022 года.
В то же время законодательство пока не предусматривает увольнение по истечении контракта. Для этого необходимо внести некоторые изменения в закон.
Внести изменения в действующее законодательство относительно демобилизации таких военнослужащих, если им обещали именно демобилизацию. Пока это отсрочка, хотя она может быть длительной, но это все равно отсрочка,
– отметил народный депутат.
К слову, проект о демобилизации и возможности больше не служить после истечения срока контракта в Комитете уже рассматривался. Но тогда внести изменения помешали кадровые перестановки в Министерстве обороны, и к этому вопросу больше не возвращались.
Александр Федиенко рассказал о праве военных на отсрочку: смотрите видео
В Украине заработала новая система военных контрактов с четкими сроками службы
Военнообязанные, мобилизованные, действующие военнослужащие и контрактники могут выбрать один из трех типов контрактов в зависимости от специальности. Они предусматривают определенный срок службы, гарантированную отсрочку после увольнения, обновленную систему денежного обеспечения и дополнительные выплаты за выполнение боевых задач.
Отдельно Минобороны ввело базовый контракт для небоевых должностей. Его могут заключать делопроизводители, бухгалтеры, повара, водители, мастера, сотрудники штабов и другие специалисты тылового обеспечения. Контракт заключается на 24 месяца, после чего военнослужащему гарантируется не менее шести месяцев отсрочки, а при определенных условиях этот срок может быть более длительным.