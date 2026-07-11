Після завершення контракту немає демобілізації

Відстрочка від призову на певний термін надається військовому, який служив за новим контрактом. Вона різниться через умови чи час на бойових позиціях, але гарантує, що людина не повернеться на службу протягом певного часу. Про це в ефірі Radio NV повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Нові контракти дозволять українцям обирати зручні умови військової служби й гарантують відстрочку від повторного призову. Але нардеп Федієнко уточнив, що це не є звільненням зі служби. Після закінчення відстрочки людину можуть повернути до війська. Механізмів демобілізації без законних на те підстав Міністерство оборони поки що не затвердило.

Не можна вважати відстрочку й звільнення від мобілізації тотожними. За словами Олександра Федієнка, це різні правові механізми. Так Кабінет Міністрів визначив, що відстрочка – це законний механізм для відпочинку після того, як людина пройшла службу за контрактом. Статус військовослужбовця в такому випадку зберігається, але він має право певний час не служити.

Нардеп пояснив, що тимчасове звільнення від роботи у війську надається від 12 до 18 місяців, залежно від самого контракту; проведеного на передовій часу; загального строку служби та наявності періоду служби до 2022 року.

Водночас звільнення після закінчення контракту законодавство зараз не пропонує. Для цього потрібно дещо змінити закон.

Внести зміни в чинне законодавство щодо демобілізації таких військовослужбовців, якщо їм обіцяли саме елемент демобілізації. Поки це відстрочка, хоча вона може бути довготривалою, але це все одно відстрочка,

– зазначив нардеп.

До слова, проєкт про демобілізацію та можливість більше не служити після закінчення контракту в Комітеті вже розглядався. Але тоді запровадити зміни завадили кадрові зміни в Міністерстві оборони й більше до цього питання не поверталися.

Олександр Федієнко розповів про право військових на відстрочку: дивіться відео

В Україні запрацювала нова система військових контрактів із чіткими строками служби

Військовозобов'язані, мобілізовані, чинні військовослужбовці та контрактники можуть обрати один із трьох типів контрактів залежно від спеціальності. Вони передбачають визначений термін служби, гарантовану відстрочку після звільнення, оновлену систему грошового забезпечення та додаткові виплати за виконання бойових завдань.

Окремо Міноборони запровадило базовий контракт для небойових посад. Його можуть укладати діловоди, бухгалтери, кухарі, водії, майстри, працівники штабів та інші фахівці тилового забезпечення. Контракт укладається на 24 місяці, після чого військовому гарантують щонайменше шість місяців відстрочки, а за певних умов цей строк може бути довшим.