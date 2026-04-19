Использование ИИ и цифровая безопасность: новый Гражданский кодекс может внести важные изменения

В Украине готовят изменения Гражданского кодекса, которые предусматривают нововведения относительно объектов интеллектуальной собственности и использования искусственного интеллекта. Проект вызвал дискуссию среди гражданских и юристов.

Как новый Гражданский кодекс будет регулировать цифровую безопасность?

Новый Гражданский кодекс Украины поможет гражданам защищаться от мошенничества и получить права на использования объектов, созданных искусственным интеллектом. Вопрос цифровой безопасности проработан в законопроекте 15150.

Смотрите также Правила оплаты за коммуналку: в правительстве рассматривают новый законопроект

Положительными изменениями нового Гражданского кодекса является официальное определение компрометации средства электронной идентификации и личного ключа. Кроме того, законодательно охвачены нематериальные и виртуальные объекты, в частности активы, контент и учетные записи.

Особенно это важно, когда много людей работают в сети или ведут блоги. Ведь их права теперь так же будут защищены, если Верховная Рада все же примет проект Гражданского кодекса.

Защита также будет установлена на объекты, которые сгенерированы системами искусственного интеллекта. Их позволят использовать свободно для обучения систем ИИ при определенных условиях. Воспроизведение объектов возможно будет использовать с правом особого рода, безвозмездно и без обязательного указания автора или источника.

Контент, сгенерированный ИИ, смогут использовать без коммерческой цели в научных учреждениях, архивах, организациях по сохранению аудио- и видеофондов и в учебных заведениях.