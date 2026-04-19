Як новий Цивільний кодекс регулюватиме цифрову безпеку?

Новий Цивільний кодекс України допоможе громадянам захищатися від шахрайства й отримати права на використання об'єктів, створених штучним інтелектом. Питання цифрової безпеки пропрацьоване в законопроєкті 15150.

Позитивними змінами нового Цивільного кодексу є офіційне визначення компрометації засобу електронної ідентифікації та особистого ключа. Крім того, законодавчо охоплені нематеріальні та віртуальні об'єкти, зокрема активи, контент та облікові записи.

Особливо це важливо, коли багато людей працюють в мережі чи ведуть блоги. Адже їхні права тепер так само будуть захищені, якщо Верховна Рада все ж ухвалить проєкт Цивільного кодексу.

Захист також буде встановлено на об'єкти, які згенеровані системами штучного інтелекту. Їх дозволять використовувати вільно для навчання систем ШІ за певних умов. Відтворення об'єктів можливо буде використовувати з правом особливого роду, безоплатно та без обов’язкового зазначення автора чи джерела.

Контент, згенерований ШІ, зможуть використовувати без комерційної мети в наукових установах, архівах, організаціях зі збереження аудіо- та відеофондів і в закладах освіти.

Для інших потреб люди також зможуть використовувати чужий контент чи об'єкти, які створені ШІ. Але тільки якщо власник прав прямо це не заборонив. Заборона може бути вказана в умовах користування, у метаданих або через інші технічні способи, які повідомляють про обмеження.

Адвокат Станіслав Ліфлянчик, коментуючи для 24 Каналу проєкт Цивільного кодексу, розповів, що з розвитком мережі стає важливим захист від кібершахрайства, який в проєкті передбачили. Крім того, Кодекс захищатиме блогерів і врегульовуватиме питання користування криптовалютою.

Що ще змінить новий Цивільний кодекс?

  • Якщо ЦК ухвалять, то він має змінити та систематизувати правила у сфері приватного права — зокрема щодо майна, договорів і спадкування. Станіслав Ліфлянчик зауважив, що значна частина норм уже існує в чинному законодавстві, тому йдеться не про повну зміну правил, а про їх упорядкування.

  • Після ухвалення нового кодексу може знадобитися час для формування нової судової практики та адаптації правозастосування. Документ є масштабним і результатом тривалої роботи над оновленням цивільного законодавства України.