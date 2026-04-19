Как новый Гражданский кодекс будет регулировать цифровую безопасность?

Новый Гражданский кодекс Украины поможет гражданам защищаться от мошенничества и получить права на использования объектов, созданных искусственным интеллектом. Вопрос цифровой безопасности проработан в законопроекте 15150.

Положительными изменениями нового Гражданского кодекса является официальное определение компрометации средства электронной идентификации и личного ключа. Кроме того, законодательно охвачены нематериальные и виртуальные объекты, в частности активы, контент и учетные записи.

Особенно это важно, когда много людей работают в сети или ведут блоги. Ведь их права теперь так же будут защищены, если Верховная Рада все же примет проект Гражданского кодекса.

Защита также будет установлена на объекты, которые сгенерированы системами искусственного интеллекта. Их позволят использовать свободно для обучения систем ИИ при определенных условиях. Воспроизведение объектов возможно будет использовать с правом особого рода, безвозмездно и без обязательного указания автора или источника.

Контент, сгенерированный ИИ, смогут использовать без коммерческой цели в научных учреждениях, архивах, организациях по сохранению аудио- и видеофондов и в учебных заведениях.

Для других нужд люди также смогут использовать чужой контент или объекты, которые созданы ИИ. Но только если владелец прав прямо это не запретил. Запрет может быть указан в условиях пользования, в метаданных или через другие технические способы, которые сообщают об ограничении.

Адвокат Станислав Лифлянчик, комментируя для 24 Канала проект Гражданского кодекса, рассказал, что с развитием сети становится важной защита от кибермошенничества, который в проекте предусмотрели. Кроме того, Кодекс будет защищать блогеров и регулировать вопросы пользования криптовалютой.

Что еще изменит новый Гражданский кодекс?

  • Если ГК примут, то он должен изменить и систематизировать правила в сфере частного права - в частности относительно имущества, договоров и наследования. Станислав Лифлянчик заметил, что значительная часть норм уже существует в действующем законодательстве, поэтому речь идет не о полном изменении правил, а об их упорядочении.

  • После принятия нового кодекса может понадобиться время для формирования новой судебной практики и адаптации правоприменения. Документ является масштабным и результатом длительной работы над обновлением гражданского законодательства Украины.