Стефанчук анонсировал публичные разъяснения положений нового Гражданского кодекса

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил об изменении подхода к коммуникации вокруг нового проекта Гражданского кодекса. В ближайшее время его положения разъяснят.

Об этом Стефанчук сказал в видеообращении, обнародованном на его странице в Facebook.

Что Стефанчук сказал о рассмотрении нового гражданского кодекса?

В ближайшее время мы перейдем к разъяснению тех положений, которые заложены в новый Гражданский кодекс – с объяснением, для чего они, актуальны ли они, нужны ли именно сейчас, что меняем мы, как регулируем вопросы прав человека, цифровых прав, как более подробно защищаем права военнослужащих и как делаем все для того, чтобы эта кодификация стала единой,

– сказал Стефанчук.

Спикер парламента призвал оценивать документ комплексно, а не формировать выводы на основе отдельных статей.

"Да, он большой по своему объему. Да, возможно, не все могут его постичь, но именно поэтому мы сейчас меняем формат коммуникации. И именно поэтому мы начнем разъяснительную работу", – подчеркнул он.

Кроме этого, Стефанчук сообщил о старте консультаций с представителями гражданского общества. По его словам, власть планирует вести открытый диалог с различными профессиональными и общественными средами, чтобы найти компромиссы или подробно объяснить позицию авторов документа.

Также председатель Верховной Рады призвал народных депутатов ко второму чтению подавать конкретные правки и предложения, которые станут основой дальнейшего обсуждения.

Народный депутат Инна Совсун рассказала 24 Каналу, что по состоянию на сейчас народные депутаты готовят законопроект ко второму чтению и вносят поправки. Как она отметила, обновление кодекса действительно нужно. Однако есть вопрос, как это происходит и кого привлекали к разработке. Над ним работали юристы, однако свое мнение хотели высказать, например, врачи. Больше всего замечаний вызвал термин "добросословности", который регулирует многие положения, хотя никто и не может объяснить критерии, по которым его можно определять.

