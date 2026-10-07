Наследование биоматериала и отложенное родительство: что изменится в новом Гражданском кодексе

В обновленном Гражданском кодексе для украинцев будут закреплены новые репродуктивные права и механизм наследования биоматериала. Документ предоставляет новые права, в частности, военнослужащим, и упрощает использование репродуктивных технологий после гибели защитников.

Новый механизм наследования замороженных клеток

За украинцами будут закреплены новые репродуктивные права и механизм наследования биоматериала в обновленном Гражданском кодексе. Документ предусматривает отложенное родительство для военных и упрощает использование репродуктивных технологий после гибели защитников. Об этом сообщает издание "Укринформ".

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время встречи со студентами и преподавателями в Тернополе объяснил, как запланированные изменения должны расширить правовые возможности граждан и помочь сохранить генофонд нации в условиях войны.

Законодатели унормировали в проекте Гражданского кодекса отложенное родительство – процедуру сохранения замороженных половых клеток для последующего рождения детей. Это позволит защитникам и защитницам бесплатно замораживать собственные биоматериалы перед тем, как отправиться на фронт.

Особое внимание в документе уделили решению практических коллизий, с которыми уже сталкиваются украинские медики. Ведь старые нормы не позволяют распоряжаться замороженным биоматериалом в случае конфликта между родственниками. Новый Гражданский кодекс может юридически урегулировать этот вопрос.

В новом Гражданском кодексе мы впервые вводим возможность наследования биоматериала в случае отказа второго супруга,

– сказал Руслан Стефанчук.

По его словам, бывают случаи, когда у погибшего военного остались замороженные клетки, но жена решает их утилизировать, а родители стремятся сохранить преемственность. Новый кодекс предоставит родственникам четкие законные права на использование этого материала.



Стефанчук рассказал о нормах нового ГК в Тернополе / Фото Укринформ

Использование технологий без медицинских показаний

Изменения коснутся и правил применения вспомогательных медицинских технологий. Первоначальную европейскую формулу об использовании процедур исключительно по медицинским показаниям пришлось скорректировать с учетом украинских реалий.

Чтобы устранить эту проблему, законодатели хотят разрешить применение репродуктивных технологий не только по медицинским показаниям, но и в других случаях, определенных законодательством. Кабмин должен будет разработать соответствующий порядок.

К слову, общественное обсуждение проекта нового Гражданского кодекса продолжается. Сам обновленный кодекс вступит в силу не сразу после голосования, а только через год после окончания военного положения.

Напомним, 28 апреля народные депутаты проголосовали за принятие за основу проекта нового Гражданского кодекса Украины. Он призван изменить устаревшие нормы и объединить несколько сфер права. Планируется, что кодекс будет состоять из 9 книг.

Во время обсуждения изменений проект подвергся критике из-за некоторых положений о семейных правах. Тогда некоторые украинцы считали, что новые правила могут привести к дискриминации и судебным манипуляциям.

Учитывая запросы граждан, после первого чтения в законопроект № 15150 народные депутаты внесли более 15 тысяч поправок. Его готовят ко второму чтению.