Новий механізм спадкування заморожених клітин

Українцям унормують нові репродуктивні права та механізм успадкування біоматеріалу в оновленому Цивільному кодексі. Документ передбачає відкладене батьківство для військових і спрощує використання репродуктивних технологій після загибелі захисників. Про це повідомляє видання Укрінформ.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі зі студентами та викладачами у Тернополі пояснив, як заплановані зміни мають розширити правові можливості громадян і допомогти зберегти генофонд нації в умовах війни.

Законодавці унормували в проєкті Цивільного кодексу відкладене батьківство – процедуру збереження заморожених статевих клітин для подальшого народження дітей. Це дозволить захисникам та захисницям безоплатно заморожувати власні біоматеріали перед тим, як піти на фронт.

Окрему увагу в документі приділили розв'язанню практичних колізій, із якими вже стикаються українські медики. Адже старі норми не дозволяють розпоряджатися замороженим біоматеріалом у разі конфлікту серед родичів. Новий Цивільний кодекс може юридично врегулювати це питання.

У новому Цивільному кодексі ми вперше заводимо можливість спадкування біоматеріалу в разі відмови другого з подружжя,

– сказав Руслан Стефанчук.

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За його словами, бувають випадки, коли у загиблого військового залишилися заморожені клітини, але дружина вирішує їх утилізувати, а батьки прагнуть зберегти спадкоємність. Новий кодекс надасть родичам чіткі законні права на використання цього матеріалу.



Стефанчук розповів про норми нового ЦК у Тернополі / Фото Укрінформ

Використання технологій без медичних показань

Зміни торкнуться й правил застосування допоміжних медичних технологій. Початкову європейську формулу про використання процедур винятково за медичними показаннями довелося скоригувати під українські реалії.

Щоб прибрати цю проблему, законодавці хочуть дозволити застосовувати репродуктивні технології не лише за медичними потребами, а й в інших випадках, визначених законодавством. Кабмін повинен буде розробити такий порядок.

До слова, суспільне обговорення проєкту нового Цивільного кодексу триває. Сам оновлений кодекс запрацює не одразу після голосування, а лише через рік після завершення воєнного стану.

Нагадаємо, 28 квітня народні депутати проголосували за приймання за основу проєкту нового Цивільного кодексу України. Він має змінити застарілі норми та об'єднати кілька сфер права. Заплановано, що кодекс складатиметься з 9 книг.

Під час обговорення змін проєкт критикували через деякі положення про сімейні права. Тоді дехто з українців вважав, що нові правила можуть призвести до дискримінації та судових маніпуляцій.

Враховуючи запити громадян, після першого читання в законопроєкт №15150 нардепи внесли понад 15 тисяч правок. Його готують до другого читання.