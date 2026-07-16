Очередные изменения в правительстве: кто именно имеет право предлагать кандидатов на места министров

В четверг, 16 июля, Верховная Рада примет решение о назначении министров правительства Сергея Корецкого. Имена кандидатов уже известны, и, скорее всего, народные депутаты будут голосовать за них пакетом, то есть за всех сразу.

Кто выдвигает кандидатуры министров на рассмотрение народных депутатов

Правительство в Украине меняется нечасто, однако за последний год Верховная Рада уже второй раз голосует за назначение новых министров. 24 Канал рассказывает, как определяются кандидаты и кто их выдвигает.

Вчера, 16 июля, Рада уже назначила нового премьер-министра. Им стал бывший глава государственных компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта", а также председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Новый глава правительства уже представил список возможных министров. Они займут свои должности, если парламент примет соответствующее решение.

Сергей Корецкий определяет, с кем будет работать в течение своего срока полномочий в качестве премьер-министра. Он имеет право выбрать:

первого вице-премьер-министра;

министра энергетики;

вице-премьер-министра по гуманитарной политике Украины – министра культуры;

вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

министра по делам молодежи и спорта;

министра образования и науки;

министра внутренних дел;

министра аграрной политики и продовольствия;

министра по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта;

министра по делам ветеранов Украины;

министра экономики и окружающей среды;

министра здравоохранения;

министра финансов Украины;

министра юстиции;

министра социальной политики, семьи и единства;

министра цифровой трансформации Украины.

В то же время только президент Украины определяет и представляет Раде имена кандидатов на должности министра иностранных дел и министра обороны.

В настоящее время список от премьера уже рассматривает Рада. Состоится голосование. Корецкий решил взять в свою команду новых людей, за исключением министра здравоохранения – им останется Виктор Ляшко – и министра спорта, должность которого займет Матвей Бедный. Ожидается также, что министром энергетики и первым вице-премьер-министром останется Денис Шмыгаль.

Кандидаты от Владимира Зеленского пока неизвестны. Однако ранее говорилось, что МИД по-прежнему возглавит Андрей Сибига, а Минобороны передадут в управление Игорю Клименко – бывшему главе МВД.

К слову, народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что после голосования за известных кандидатов может состояться еще одно заседание фракции "Слуга народа", на котором будет обсуждаться кандидатура на пост министра обороны. По его словам, ориентировочно этот вопрос будут обсуждать в 16:00 16 июля. До этого времени министра не назначат.

Ранее ряд депутатов заявляли, что не хотели бы голосовать за новый Кабмин "пакетом". Однако, скорее всего, именно так народные избранники будут принимать решение и не будут рассматривать кандидатов по отдельности, кроме тех, кого будут предлагать на должности министра обороны и министра иностранных дел.

Напомним, Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. После этого, в соответствии с законодательством, в отставку автоматически ушел весь состав Кабинета министров. Решение поддержали 258 народных депутатов.

В администрации президента Зеленского объяснили изменение состава Кабмина потому, что стране нужны более оперативные решения и обновление власти. Президент анонсировал новую политическую стратегию, согласно которой отдельные чиновники будут отвечать за ключевые международные направления сотрудничества.