Бронирование сотрудников по новым правилам: как будут присваивать статус критичности

Кабинет Министров постановлением №1328 изменил процедуру определения предприятий, имеющих критически важное значение для бронирования военнообязанных работников. Отныне рассмотрение каждой заявки будет затягиваться как минимум на месяц из-за обязательной экспертизы Координационного центра.

Четыре этапа до получения брони

Новые правила, прописанные в постановлении правительства, будут действовать в отношении компаний, которые обеспечивают потребности Вооруженных Сил или поддерживают функционирование экономики и жизнедеятельность населения во время военного положения. В то же время принятые ранее решения о критичности останутся в силе, если только их не отменят в связи с пересмотром самих критериев. Об этом подробно рассказала адвокат Дарья Тарасенко.

В первую очередь предприятие или учреждение должно собрать пакет документов и подать обращение в профильное министерство или другой уполномоченный орган.

Соответствующий орган в течение 7 рабочих дней со дня получения обращения анализирует документы на предмет соответствия критериям и обращается в Координационный центр по организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время,

– пишет эксперт. Особую роль чиновники отвели и вновь созданному Координационному центру. Специалисты будут детально изучать дело и готовить свои рекомендации и предложения в течение одного месяца со дня поступления обращения.

После получения заключений уполномоченное ведомство имеет три рабочих дня, чтобы принять окончательное решение: признать предприятие критически важным или вынести официальный отказ.

Риск отмены статуса в любой момент

Важным изменением стало то, что Координационный центр теперь имеет право рекомендовать отмену уже присвоенного статуса критичности для предприятий, учреждений и организаций.

Такая рекомендация является официальным основанием для неотложного рассмотрения вопроса об аннулировании статуса критичности, что автоматически ставит под угрозу бронирование специалистов компании.

Теперь лица, ответственные за сохранение статуса критичности и бронирование кадров, должны более строго контролировать соответствие всем критериям, ведь процедура согласования стала более длительной, а контроль за сохранением статуса – значительно более жестким.

Напомним, Кабинет Министров недавно завершил разработку новых правил бронирования работников от мобилизации, которые определяют критичность предприятий исходя из их вклада в оборону и жизнедеятельность страны.

Так было отменено безусловное 100-процентное бронирование персонала для всех отраслей и введены новые механизмы для обеспечения плановой ротации военных на фронте.

Таким образом, в настоящее время лимиты бронирования для оборонной промышленности и энергетики установлены на уровне 95%, а для донорских проектов – не более 50% персонала.