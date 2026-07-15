Помощь должна быть справедливой, – народный депутат рассказал, зачем обновили закон о правах ВПЛ

В Украине обновили закон о поддержке ВПЛ, который позволяет отказаться от бумажных справок и обеспечивает определенные гарантии в отношении жилья и выплат. Авторы хотят, чтобы такая помощь стала удобной и справедливой.

Необходимые изменения в новом законе о внутренне перемещенных лицах

Цифровизация услуг и сервисов поддержки ВПЛ осуществляется посредством внесения соответствующих изменений в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод ВПЛ". Народные депутаты проголосовали за создание электронного кабинета для переселенцев. Об этом пишет нардеп, председатель Специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ Павел Фролов.

Новая редакция предлагает нововведения и вступит в силу через три месяца после того, как президент подпишет соответствующий закон. До этого времени правила поддержки ВПЛ не изменятся, а бумажную справку по-прежнему могут требовать в государственных учреждениях.

Однако, когда запустят специальный кабинет для ВПЛ, справки не понадобятся, и вся информация будет доступна в реестрах. Также без посещения учреждений внутренне перемещенные лица смогут пройти оценку потребностей и подать запрос на помощь.

По словам народного депутата, пенсии для ВПЛ будут предоставляться на общих основаниях. Статус не будет влиять на размер или назначение гарантированных выплат.

Также авторы поправок к закону обещают расширить жилищные программы, чтобы предоставлять временное жилье уязвимым категориям переселенцев. В местах временного проживания им будет разрешено находиться дольше, чем в период действия военного положения и в течение 6 месяцев после него. Кроме того, для внутренне перемещенных лиц будут доступны возможности аренды жилья.

В настоящее время Кабинет Министров (который должны переизбрать в ближайшие дни) должен привести в соответствие документы, которые позволили бы закону работать и создать современную систему государственной поддержки ВПЛ.

Помощь людям, которые из-за войны лишились своих домов, должна быть справедливой, удобной и доступной для каждого, кто в ней нуждается,

– сообщил Павел Фролов.

Напомним, 1 июля Верховная Рада Украины приняла новый закон, обновляющий регулирование прав внутренне перемещенных лиц. Закон закрепляет основные гарантии государственной поддержки для переселенцев, включая право на пенсию, жилье и адаптацию, а также новые механизмы интеграции и помощи.