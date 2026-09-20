Проверка действительности документа в Резерв+: нужно ли заверить выписку у нотариуса

Распечатанный электронный военно-учетный документ из приложения "Резерв+" не требует дополнительного заверения у нотариуса. Он обладает такой же юридической силой, как и бумажный документ, а его действительность проверяется с помощью QR-кода.

Как подтверждается действительность документа в Резерв+

В соответствии с нормами законодательства проверка действительности и подлинности распечатанного военно-учетного документа из Резерв+ осуществляется путем считывания QR-кода. Главное требование заключается в том, чтобы код был цельным, четким и пригодным для сканирования уполномоченными лицами. Об этом рассказал начальник Днепровского межрегионального управления Министерства юстиции Украины Тимофей Дудин в блоге на Pravo.ua.

Эксперт пояснил со ссылкой на действующее законодательство Украины, что военнообязанным не нужно тратить средства и время на посещение нотариуса для заверения распечатанного документа из приложения Резерв+. Ведь в 2024 году Кабинет Министров утвердил, что электронный документ в распечатанном виде имеет такую же юридическую силу, как и стандартный бумажный вариант.

ВОД, сформированный в "Резерв+" – распечатанный документ – не является копией бумажного оригинала, которую нужно нотариально заверить. Его юридическая сила определена законодательством, а достоверность проверяется по QR-коду,

– рассказал Тимофей Дудин.

По его словам, нотариус даже не сможет провести процедуру, поскольку при заверении копий он должен лично сравнить бумажную копию с оригиналом. В случае с цифровым документом из Резерв+ бумажного оригинала нет.

Однако нотариус может заверить копию военно-учетного документа в традиционной бумажной форме при условии предъявления его оригинала. В этом и заключается практический смысл цифровизации, которая должна упрощать взаимодействие граждан с государством без лишних процедур.

Напомним, при проверке статуса граждан правоохранители ориентируются на данные реестра "Оберег". Если там указан неверный статус или имеется другое несоответствие, человека могут направить в ТЦК для выяснения ситуации. Особенно важно проверять данные, если они отличаются от бумажных документов.

Отсутствие отсрочки в Резерв+ не обязательно означает утрату права на нее. Система может не найти подтверждения необходимых данных в государственных реестрах. Поэтому чаще всего проблемы с автоматическим продлением возникают, в частности, у людей, у которых отец или мать имеют инвалидность I или II группы, у тех, кто ухаживает за тяжелобольным членом семьи, а также у родителей троих и более детей. В таких случаях необходимо обратиться в ЦПАУ с подтверждающими документами.