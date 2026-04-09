Отказ во внесении данных в "Оберег" из-за "утраченных архивов": суд признал бездействие ТЦК

Мужчина не смог воспользоваться государственными услугами, потому что ТЦК не обновил информацию о его статусе в реестре "Оберіг". Хотя данные он пытался обновить через Резерв+, Территориальный центр требовал от него личную явку.

Как ТЦК нарушил права украинца?

Одесский окружной административный суд рассмотрел дело против ТЦК, которое отказало мужчине в дистанционном обновлении данных военнообязанного в реестре "Оберіг". Из-за этого он не смог воспользоваться услугами по оформлению паспорта за рубежом. Материалы дела опубликовали в Едином государственном реестре досудебных решений.

Мужчина подал документы для обновления военно-учетных данных через Резерв+, ведь находился за границей. У него были все документы – военный билет, паспорт и подтверждением из приложения – и передал их в ТЦК. Однако обновить данные мужчины служащие отказался, мол, о нем нет данных в реестре, а архивы были уничтожены. И в связи с этим ТЦК требовали, чтобы человек лично пришел.

Из-за отсутствия данных человек не смог оформить документ за рубежом.

Судья определил, что в ТЦК имели основания для обработки данных мужчины без его личного присутствия. А потому отказ был неправомерным. Информация о человеке уже частично отображалась в государственных системах, включая приложение Резерв+. Законодательство допускает использование межреестрового взаимодействия для актуализации данных. Кроме того, в Министерстве обороны тоже объяснили, что граждане за рубежом имеют два пути, чтобы обновить данные – через приложение Резерв+ или с помощью дипломатического учреждения.

Суд своим решением признал бездействие ТЦК. Но согласно решению служащие должны снова пересмотреть заявление мужчины уже с учетом правовой оценки.

