Как ТЦК нарушил права украинца?
Одесский окружной административный суд рассмотрел дело против ТЦК, которое отказало мужчине в дистанционном обновлении данных военнообязанного в реестре "Оберіг". Из-за этого он не смог воспользоваться услугами по оформлению паспорта за рубежом. Материалы дела опубликовали в Едином государственном реестре досудебных решений.
Смотрите также Не стоит паниковать: что делать забронированным мужчинам, если их вызвали в ТЦК
Мужчина подал документы для обновления военно-учетных данных через Резерв+, ведь находился за границей. У него были все документы – военный билет, паспорт и подтверждением из приложения – и передал их в ТЦК. Однако обновить данные мужчины служащие отказался, мол, о нем нет данных в реестре, а архивы были уничтожены. И в связи с этим ТЦК требовали, чтобы человек лично пришел.
Из-за отсутствия данных человек не смог оформить документ за рубежом.
Судья определил, что в ТЦК имели основания для обработки данных мужчины без его личного присутствия. А потому отказ был неправомерным. Информация о человеке уже частично отображалась в государственных системах, включая приложение Резерв+. Законодательство допускает использование межреестрового взаимодействия для актуализации данных. Кроме того, в Министерстве обороны тоже объяснили, что граждане за рубежом имеют два пути, чтобы обновить данные – через приложение Резерв+ или с помощью дипломатического учреждения.
Суд своим решением признал бездействие ТЦК. Но согласно решению служащие должны снова пересмотреть заявление мужчины уже с учетом правовой оценки.
Незаконные действия ТЦК: последние новости
Суд признал, что отказ в отсрочке мужчине, который ухаживает за отцом с инвалидностью, был незаконным. Мужчина доказал, что он единственный из семьи может быть его опекуном, но не предоставил в ТЦК все соответствующие документы. Поэтому его заявление должны пересмотреть.
Омбудсман по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о системных нарушениях, выявленных в Ужгородском ТЦК и СП. Там долго удерживали людей в условиях антисанитарии, а также не обращали внимания на их жалобы на здоровье.
Адвокаты объясняют, что представители ТЦК во время мероприятий по оповещению не имеют права скрывать лица. Люди могут не отвечать на их требования, пока служащие не покажут свои документы.