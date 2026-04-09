Як ТЦК порушив права українця?
Одеський окружний адміністративний суд розглянув справу проти ТЦК, яке відмовило чоловікові в дистанційному оновленні даних військовозобов'язаного в реєстрі "Оберіг". Через це він не зміг скористатися послугами з оформлення паспорта за кордоном. Матеріали справи опублікували в Єдиному державному реєстрі досудових рішень.
Чоловік подав документи для оновлення військово-облікових даних через Резерв+, адже перебував за кордоном. У нього були всі документи – військовий квиток, паспорт і підтвердженням із застосунку – й передав їх до ТЦК. Проте оновити дані чоловіка службовці відмовився, мовляв, про нього немає даних у реєстрі, а архіви було знищено. І у зв'язку з цим ТЦК вимагали, щоб чоловік особисто прийшов.
Через відсутність даних чоловік не зміг оформити документ за кордоном.
Суддя визначив, що в ТЦК мали підстави для обробки даних чоловіка без його особистої присутності. А тому відмова була неправомірною. Інформація про людину вже частково відображалася в державних системах, включно з додатком Резерв+. Законодавство допускає використання міжреєстрової взаємодії для актуалізації даних. Крім того, в Міністерстві оборони теж пояснили, що громадяни за кордоном мають два шляхи, щоб оновити дані – через застосунок Резерв+ чи за допомогою дипломатичної установи.
Суд своїм рішенням визнав бездіяльність ТЦК. Але згідно з рішенням службовці повинні знову переглянути заяву чоловіка вже з урахуванням правової оцінки.
Суд визнав, що відмова у відстрочці чоловіку, який доглядає батька з інвалідністю, була незаконною. Чоловік довів, що він єдиний з родини може бути його опікуном, але не надав до ТЦК всі відповідні документи. Тому його заяву мають переглянути.
Омбудсман з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про системні порушення, що виявлені в Ужгородському ТЦК і СП. Там довго утримували людей в умовах антисанітарії, а також не зважали на їхні скарги на здоров'я.
Адвокати пояснюють, що представники ТЦК під час заходів з оповіщення не мають права приховувати обличчя. Люди можуть не відповідати на їхній вимоги, доки службовці не покажуть свої документи.