Як ТЦК порушив права українця?

Одеський окружний адміністративний суд розглянув справу проти ТЦК, яке відмовило чоловікові в дистанційному оновленні даних військовозобов'язаного в реєстрі "Оберіг". Через це він не зміг скористатися послугами з оформлення паспорта за кордоном. Матеріали справи опублікували в Єдиному державному реєстрі досудових рішень.

Чоловік подав документи для оновлення військово-облікових даних через Резерв+, адже перебував за кордоном. У нього були всі документи – військовий квиток, паспорт і підтвердженням із застосунку – й передав їх до ТЦК. Проте оновити дані чоловіка службовці відмовився, мовляв, про нього немає даних у реєстрі, а архіви було знищено. І у зв'язку з цим ТЦК вимагали, щоб чоловік особисто прийшов.

Через відсутність даних чоловік не зміг оформити документ за кордоном.

Суддя визначив, що в ТЦК мали підстави для обробки даних чоловіка без його особистої присутності. А тому відмова була неправомірною. Інформація про людину вже частково відображалася в державних системах, включно з додатком Резерв+. Законодавство допускає використання міжреєстрової взаємодії для актуалізації даних. Крім того, в Міністерстві оборони теж пояснили, що громадяни за кордоном мають два шляхи, щоб оновити дані – через застосунок Резерв+ чи за допомогою дипломатичної установи.

Суд своїм рішенням визнав бездіяльність ТЦК. Але згідно з рішенням службовці повинні знову переглянути заяву чоловіка вже з урахуванням правової оцінки.

