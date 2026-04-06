Як суд визнав відмову в мобілізації неправомірною?

ТЦК відмовили оформити відстрочку чоловікові, який опікується непрацездатним батьком. Він звернувся до суду, адже вбачав порушення своїх прав. Чоловік хотів офіційно оскаржити дії та повідомити про бездіяльність ТЦК та СП. Про це йдеться в матеріалах справи, пише "Судово-юридична газета".

Суддя вивчивши матеріали справи частково задовольнив позов чоловіка щодо протиправних дій і бездіяльності з боку ТЦК. За словами позивача, ТЦК відмовилися оформити йому відстрочку, хоча він мав передбачені законодавством підстави.

Чоловік розповів, що він єдиний утримує батька, який має інвалідність. Проте відмову він отримав через відсутність документа про те, що інших членів родини дійсно немає. У ТЦК вирішили, що військовозобов'язаний підлягає мобілізації на загальних умовах.

Суд зробив свої висновки, зазначивши, що комісія не повною мірою перевірила документи чоловіка. Так згідно з постановою №560 Кабінету Міністрів необхідні відомості можна було б знайти в державних реєстрах.

Водночас чоловік дійсно не надав потрібних документів, чим порушив порядок для призначення відстрочки. Тому відмова комісії була незаконною, чоловік ще міг додати документи, яких не вистачало.

Тому згідно з рішенням суду необхідно відновити права позивача. ТЦК повинні повторно розглянути його заяву, врахувавши висновки суду. На користь позивача також вдалося стягнути судовий збір – 968 гривень 96 копійок. Але суд не визнав незаконність дій та бездіяльності ТЦК у цій справі.

