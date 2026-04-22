Уволиться не получится: кого и как привлекают к общественно полезным работам во время военного положения
- Трудоспособные лица могут привлекаться к общественно полезным работам без возможности освобождения на время выполнения таких работ.
- Решение о привлечении к таким работам принимает военное командование.
Некоторые из украинцев не могут уволиться по собственному желанию, пока выполняют определенные работы. Такие правила предусматривает военное положение.
Кто не может уволиться во время военного положения?
Трудоспособные лица могут привлекаться к работам, которые необходимы для обороны, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или поддержки экономики и критической инфраструктуры. Это форма так называемой трудовой повинности, к которой могут привлекать гражданских. Об этом сообщила представительница Вижницкого местного центра по предоставлению БВПП Татьяна Ризак.
Граждане, которых привлекли к общественно полезным работам, не могут в любой момент освободиться. В то же время согласие на взятие его на работу тоже не требуется. Об этом прямо указано в постановлении Кабинета министров №753.
Важно! Общественно важные работы часто не дают большой прибыли и не требуют квалификации. Однако от их выполнения напрямую зависит поддержка страны в условиях войны.
Кто привлекает граждан к общественно полезным работам?
Решение о вызове граждан на общественно полезные работы принимает военное командование самостоятельно или с привлечением органов местного самоуправления.
К таким работам привлекают трудоспособных лиц, том числе и тех, кого во время войны не могут призвать в армию. Главное условие – чтобы человек имел пригодное состояние здоровья для выполнения различных работ. Исключение – забронированы работники, которые работают на критических объектах.
Среди тех, кого могут привлекать есть:
- зарегистрированные безработные и другие незанятые лица;
- люди, занятые в личном крестьянском хозяйстве;
- студенты вузов, ученики и слушатели профессионально-технических учебных заведений;
- лица, которые обеспечивают себя работой самостоятельно.
За выполнение общественно полезных работ предусмотрена оплата в соответствии с условиями оплаты труда. Он не может быть меньше средней зарплаты, которая есть по основному месту работы работника.
В то же время рабочее место за таким человеком сохраняется. Когда его освободят от трудовой повинности, то он сможет вернуться на свою должность.
К слову, в 2022 году государство привлекало безработных к общественно полезным работам. Так работу и оплату труда получили почти 3 000 человек в семи областях Украины. В рамках инициативы "Армия восстановления" люди в целом получили 18,3 миллиона гривен.
В Украине может быть нехватка рабочей силы
Украина планирует пересмотреть список стран миграционного риска. Это нужно, чтобы упростить привлечение иностранных работников и помочь бизнесу закрывать кадровый дефицит. Сейчас для граждан из других стран действуют сложные процедуры трудоустройства.
Главная причина почему в Украине могут появиться трудовые мигранты – это нехватка рабочей силы. Власти признают, что без иностранных работников часть экономики не может полноценно функционировать.