В настоящее время государство уже выплатило участникам инициативы 18,3 миллиона гривен. Об этом в эфире национального марафона единых новостей рассказала первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко, передает Бизнес 24.

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"Армия восстановления" в действии

По словам Свириденко, уже около 3 тысячи человек, изъявивших желание присоединиться к "Армии восстановления", выполняют общественно полезные работы, организованные в регионах. За это они получают не менее гарантированной минимальной зарплаты. Инициатива уже эффективно запущена в семи областях Украины:

Сумской;

Черниговской;

Киевской;

Полтавской;

Ровенской;

Запорожский;

Донецкой.

При этом, больше всего безработных привлечено в Сумской области – 725 человек. Далее идут Киевская (659), Полтавская (595) и Донецкая (440) области. Министр отметила, что в ближайшее время общественно полезные работы планируют также организовать в Волынской и Житомирской областях.

За выполнение таких работ люди получают не менее 6 700 гривен, при этом сумма может быть больше, поскольку регионы часто дофинансируют оплату из своих бюджетов. Виды этих работ зависят от потребностей конкретного региона. Так, чаще всего безработных привлекают к:

разборке завалов и восстановлению зданий;

обустройству и укреплении блокпостов, подвальных помещений и укрытий;

расчистке железнодорожных путей и дорог;

строительству защитных сооружений, укреплению дамб;

заготовке дров и тому подобному.

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