Наразі держава вже виплатила учасникам ініціативи 18,3 мільйона гривень. Про це в етері національного марафону єдиних новин розповіла перша віцепрем'єр-міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Бізнес 24.

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"Армія відновлення" у дії

За словами Свириденко, вже близько 3 тисяч людей, які виявили бажання долучитися до "Армії відновлення", виконують суспільно корисні роботи, організовані у регіонах. За це вони отримують щонайменше гарантовану мінімальну зарплату. Ініціатива уже ефективно діє у семи областях України:

Сумській;

Чернігівській;

Київській;

Полтавській;

Рівненській;

Запорізькій;

Донецькій.

При цьому, найбільше безробітних залучено у Сумській області – 725 осіб. Далі йдуть Київська (659), Полтавська (595) і Донецька (440) області. Міністерка зауважила, що найближчим часом суспільно корисні роботи планують також організувати у Волинській та Житомирській областях.

За виконання таких робіт люди отримують щонайменше 6 700 гривень, при цьому сума може бути більшою, оскільки регіони часто дофінансовують оплату зі своїх бюджетів. Види цих робіт залежать від потреб конкретного регіону. Так, найчастіше безробітних залучають до:

розбирання завалів та відновлення будівель;

облаштування і укріплення блок-постів, підвальних приміщень та укриттів;

розчищення залізничних колій та доріг;

будівництва захисних споруд, укріплення дамб;

заготівлі дров тощо.

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