Завещание можно оспорить, но не всем: кто имеет право обратиться в суд, чтобы аннулировать документ

Бывают ситуации, когда завещание не только можно, но и нужно определять недействительным из-за нарушения основных правил при составлении документа. В то же время, чтобы обратиться с такой просьбой в суд, есть отдельный перечень лиц и категорий людей.

Какими бывают завещания?

О том, когда нужно обращаться в суд, чтобы обжаловать недействительность документа, рассказал на своем канале адвокат Роман Симутин.

Смотрите также Без учета эмоций: Верховный Суд подтвердил право на добровольность брака

Так, завещание могут составить с нарушением, тогда документ нужно признать недействительным. Один из видов документа называют ничтожным. Преимущественно такое завещание составлено человеком без полномочий, которые необходимы для этого. Также при написании завещания могли нарушить нормы по удостоверению и формированию документа.

Заметьте! Ничтожное завещание не нужно оспаривать в суде. В таком случае достаточно экспертной оценки юриста или нотариуса. То есть когда человек обратится с соответствующим завещанием к специалистам, чтобы получить свидетельство права на наследство – ему откажут.

Аннулировать документ могут, когда там не указаны необходимые реквизиты. А также нет подписей или печатей. Такие ошибки при создании завещания – являются элементарными, поэтому нотариус может самостоятельно определить недействительность.

Основанием для аннулирования завещания также является:

удостоверение документа через лицо, не имеющее полномочий на такие действия (в частности, через должностных лиц);

отсутствие свидетелей при составлении завещания, когда их присутствие является обязательным (если составлять документ не с нотариусом и не удостоверять его у специалиста, нужно писать документ в присутствии 2 свидетелей).

Важно, что в последнем случае свидетелями не могут стать родственники и будущие наследники.

Оспариваемое завещание – вид документа, который аннулируют через решение суда. Основанием для этого является доказательство факта, что последняя воля наследодателя записана не по его собственным формулировкам. Бывает, что человека заставляют что-то написать, он действует под давлением и так в завещании прописывают не настоящие намерения наследодателя.

Чаще всего речь идет о ситуации обмана, давления, насилия. Также о сложных жизненных обстоятельствах, по которым наследодатель вынужденно создал соответствующий документ с соответствующими формулировками.

Кто может оспорить завещание и что для этого нужно?

На ресурсе AdvokatMarket отмечают, что перед тем, как подавать заявление на обжалование в суд, нужно убедиться, что лицо имеет на это право.

Так, обжаловать положения и действие документа можно если лицо является заинтересованным. То есть в случаях, когда человек определяет нарушение своих прав и интересов через имеющееся завещание. По законодательству количество таких лиц никак не ограничивается, но суд определяет собственные категории. Обычно право на обжалование предоставляют:

наследникам по закону;

наследникам по другому завещанию;

лицам с правом на обязательную долю;

отказополучателям;

лицам на иждивении.

В частности нужно знать, что обжаловать завещание можно только после смерти наследодателя.

Также на ресурсе предоставляют пошаговый алгоритм, как подготовиться к судебному процессу и к обжалованию завещания таким образом:

проверить основания для обращения и документы;

собрать доказательства и подтверждения;

написать исковое заявление;

подать иск в суд;

принять участие в судебном процессе и получить результат.

Что еще известно о вопросах наследства в Украине?