Как оформить доверенность за границей для использования в Украине
- Граждане Украины за рубежом могут оформить доверенность через консульство или иностранного нотариуса, что влияет на легализацию и перевод документа.
- Доверенность, оформлена в консульстве, не требует дополнительной легализации, тогда как для документа от иностранного нотариуса обычно нужно поставить апостиль и перевести его на украинский с нотариальным заверением.
Граждане Украины, которые находятся за границей, могут оформить доверенность для представительства своих интересов в Украине через консульство или иностранного нотариуса. Выбор способа влияет на необходимость дальнейшей легализации и перевода документа.
Где можно оформить доверенность за границей?
Доверенность – это письменный документ, которым одно лицо уполномочивает другое представлять его интересы перед третьими лицами, она дает право заключать договоры, подписывать заявления, распоряжаться имуществом и совершать другие юридически значимые действия от имени доверителя, сообщает Министерство юстиции. В большинстве случаев операции с недвижимостью, транспортными средствами или корпоративными правами требуют нотариально удостоверенной доверенности.
Украинцы за пределами государства имеют два варианта:
- обратиться в консульское учреждение Украины;
- оформить документ у местного нотариуса страны пребывания.
Если доверенность удостоверена в консульстве, она не требует дополнительной легализации или перевода. Отдельные виды доверенностей, в частности на распоряжение имуществом или выданные в порядке передоверия, регистрируются консулом в соответствующем реестре через систему Министерство юстиции Украины.
В случае оформления документа у иностранного нотариуса порядок его составления регулируется законодательством соответствующей страны. Обычно текст составляется на иностранном языке, поэтому для использования в Украине понадобится перевод.
Что нужно для оформления?
Для удостоверения доверенности необходимо лично явиться в консульство или к нотариусу и иметь при себе паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, копию паспорта представителя и другие документы в зависимости от содержания доверенности (например, правоустанавливающие документы на недвижимость или подтверждение родственных связей).
В тексте обязательно указываются дата и место составления, полные данные сторон, срок действия и конкретные полномочия. Если срок не определен, доверенность действует до ее прекращения. Для оформления дарения необходимо четко указать имя одаряемого – иначе документ будет ничтожным.
Легализация и апостиль
Если доверенность оформлена у местного нотариуса, обычно требуется ее легализация. В большинстве стран Европы, а также в Великобритании, Соединенных Штатах Америки и Канаде достаточно проставить апостиль в соответствии с требованиями Гаагской конвенции.
Апостиль – это специальный штамп, который подтверждает подлинность подписи и статус лица, удостоверившего документ. Его обычно проставляет уполномоченный орган страны, где оформлена доверенность.
После этого документ необходимо перевести на украинский язык и нотариально заверить перевод уже в Украине. Только после выполнения этих процедур доверенность можно полноценно использовать на территории государства.
