Наследство без ошибок: что чаще всего приводит к потере имущества

После смерти близкого человека встает вопрос наследства, который часто становится не только эмоциональным, но и юридически сложным процессом. Непонимание базовых правил, промедление или банальные ошибки могут стоить наследникам имущества.

Где и когда открывается наследство?

Закон четко определяет время, место и сроки открытия наследства, которых необходимо придерживаться. В противном случае человек может потерять право на имущество, рассказывает Министерство юстиции Украины.

Существует два фактора, которые определяют, к какому нотариусу обращаться и где открывать наследственное дело, – время и место открытия наследства.

Время открытия наследства

Это день смерти человека или дата, с которой его официально признали умершим. От него отсчитывается срок оформления наследства.

Место открытия наследства

Это последнее место жительства умершего человека. Если оно неизвестно, ориентируются на местонахождение недвижимости или основной части имущества.

Закон предусматривает два способа принятия наследства:

Автоматический. Считаются, что человек принял наследство, если не заявили об отказе от него. Это касается наследника, который проживал с умершим на момент смерти, малолетних несовершеннолетних или недееспособных лиц

Через заявление. Все остальные наследники должны подать заявление нотариусу.

Главный нюанс заключается в том, что подать заявление нужно в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.

Если же без уважительных причин наследник не подаст заявление о принятии наследства вовремя, он рискует потерять такое право

– отметили в Минюсте.

Из-за каких ошибок теряют наследство?

Существует пять основных причин по которым наследники могут потерять наследственное имущество отмечает Судебная власть Украины.

Несоблюдение сроков

Это самая типичная ошибка. Многие считают, что нужно подождать 6 месяцев, но на самом деле именно в этот период надо заявить свои права.

Если пропустить этот срок, нотариус откажет в открытии дела. Восстановить право на наследство можно только через суд и только по уважительным причинам.

Отсутствие документов на имущество

Подача заявления – это только начало. Если нет правоустанавливающих документов, оформить наследство будет сложно или невозможно.

Например:

неприватизированное жилье не входит в наследство;

ошибки в ФИО или адресах могут привести к судебным спорам.

В таких случаях приходится отдельно устанавливать юридические факты через суд.

Неправильное понимание очередности

Очереди наследования четко определены статьями 1261 – 1265 Гражданского кодекса Украины.

Наследники первой очереди – это дети, муж или жена, родители.

Следующие очереди получают право на наследство только при отсутствии предыдущих.

Распространенная ошибка считать, что гражданский партнер имеет те же права, что и официальный муж или жена. На самом деле это не так.

Наследство вместе с долгами

Вместе с имуществом наследник получает и долги умершего.

Однако при этом ответственность ограничивается стоимостью полученного имущества. Но если долги значительные, то наследство может оказаться финансово невыгодным.

Игнорирование налогов и завещания

Даже при наличии завещания между родственниками могут возникать споры, а документ могут оспорить в суде.

Кроме того, наследники должны учитывать налоговые обязательства. Размер налога на наследство зависит от степени родства:

0% – для близких родственников;

от 5% до 18% - в зависимости от степени родства.

Зачем нужно завещание?