4 квітня, 21:01
Спадщина без помилок: що найчастіше призводить до втрати майна

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Для відкриття спадщини необхідно враховувати час і місце, а також подати заяву протягом 6 місяців.
  • Основні помилки, що призводять до втрати спадщини: недотримання термінів, відсутність документів, неправильне розуміння черговості, спадщина з боргами, ігнорування податків та заповіту.

Після смерті близької людини постає питання спадщини, яке часто стає не лише емоційним, а й юридично складним процесом. Нерозуміння базових правил, зволікання або банальні помилки можуть коштувати спадкоємцям майна.

Де і коли відкривається спадщина? 

Закон чітко визначає час, місце та терміни відкриття спадщини, яких необхідно дотримуватися. В іншому випадку людина може втратити право на майно, розповідає Міністерство юстиції України.

Існує два фактори, які визначають, до якого нотаріуса звертатися і де відкривати спадкову справу, – час  і місце відкриття спадщини. 

  • Час відкриття спадщини

Це день смерті людини або дата, з якої її офіційно визнали померлою. Від нього відраховується термін оформлення спадщини.

  • Місце відкриття спадщини

Це останнє місце проживання померлої людини. Якщо воно невідоме, орієнтуються на місцезнаходження нерухомості або основної частини майна.

Закон передбачає два способи прийняття спадщини:

  • Автоматичний. Вважаються, що людина прийняла спадщину, якщо не заявили про відмову від неї. Це стосується спадкоємця, який проживав з померлим на момент смерті, малолітніх неповнолітніх чи недієздатних осіб
  • Через заяву. Усі інші спадкоємці повинні подати заяву нотаріусу.

Головний нюанс полягає у тому що подати заяву потрібно протягом 6 місяців з дня відкриття. спадщини.

Якщо ж без поважних причин спадкоємець не подасть заяву про прийняття спадщини вчасно, він ризикує втратити таке право 
– наголосили в Мін'юсті. 

Через які помилки втрачають спадщину?

Існує п'ять осговних причин з яких спадкоємці можуть втратити спадкове майно зазначає Судова влада України

  • Недотримання термінів 

Це найтиповіша помилка. Багато хто вважає, що потрібно почекати 6 місяців, але насправді саме в цей період треба заявити свої права.

Якщо пропустити  цей термін, нотаріус відмовить у відкритті справи. Відновити право на спадщину можна лише через суд і тільки за поважних причин.

  • Відсутність документів на майно

Подання заяви – це лише початок. Якщо немає правовстановлюючих документів, оформити спадщину буде складно або неможливо.

Наприклад:

  • неприватизоване житло не входить до спадщини;
  • помилки в ПІБ чи адресах можуть призвести до судових спорів.

У таких випадках доводиться окремо встановлювати юридичні факти через суд.

  • Неправильне розуміння черговості

Черги спадкування чітко визначені статтями 1261 – 1265 Цивільного кодексу України.

  • Спадкоємці першої черги – це діти, чоловік або дружина, батьки.

  • Наступні черги отримують право на спадщину лише за відсутності попередніх.

Поширена помилка вважати, що цивільний партнер має ті ж права, що і офіційний чоловік чи дружина. Насправді це не так.

  • Спадщина разом із боргами

Разом із майном спадкоємець отримує і борги померлого.

Однак при цьому відповідальність обмежується вартістю отриманого майна. Але якщо борги значні, то спадщина може виявитися фінансово невигідною.

  • Ігнорування податків і заповіту

Навіть за наявності заповіту між родичами можуть виникати спори, а документ можуть оскаржити в суді.

Крім того, спадкоємці повинні враховувати податкові зобов’язання. Розмір податку на спадщину залежить від ступеня споріднення:

  • 0% – для близьких родичів;

  • від 5% до 18% — залежно від ступеня споріднення. 

Навіщо потрібен заповіт? 

  • Заповіт надає людині можливість самостійно вирішити, кому саме та на яких умовах перейде її майно після смерті. Вона може визначити одного або кількох спадкоємців, і при цьому родинні чи сімейні зв’язки не є обов’язковими.

  • Водночас закон дозволяє заповідачу без пояснення причин усунути від спадкування будь-кого з тих, хто мав би право на спадщину за законом. Однак існує категорія осіб, які в будь-якому разі мають гарантоване право на частину спадщини.

  • Йдеться про малолітніх і неповнолітніх дітей, повнолітніх непрацездатних дітей, непрацездатного чоловіка або дружину, а також батьків спадкодавця. Вони отримують обов’язкову частку незалежно від змісту заповіту.

  • Крім того, законодавство України передбачає можливість відмови від спадщини. Спадкоємець може зробити це протягом шести місяців з моменту відкриття спадщини, подавши відповідну заяву нотаріусу особисто.