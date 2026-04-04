Спадщина без помилок: що найчастіше призводить до втрати майна

Після смерті близької людини постає питання спадщини, яке часто стає не лише емоційним, а й юридично складним процесом. Нерозуміння базових правил, зволікання або банальні помилки можуть коштувати спадкоємцям майна.

Де і коли відкривається спадщина?

Закон чітко визначає час, місце та терміни відкриття спадщини, яких необхідно дотримуватися. В іншому випадку людина може втратити право на майно, розповідає Міністерство юстиції України.

Існує два фактори, які визначають, до якого нотаріуса звертатися і де відкривати спадкову справу, – час і місце відкриття спадщини.

Час відкриття спадщини

Це день смерті людини або дата, з якої її офіційно визнали померлою. Від нього відраховується термін оформлення спадщини.

Місце відкриття спадщини

Це останнє місце проживання померлої людини. Якщо воно невідоме, орієнтуються на місцезнаходження нерухомості або основної частини майна.

Закон передбачає два способи прийняття спадщини:

Автоматичний. Вважаються, що людина прийняла спадщину, якщо не заявили про відмову від неї. Це стосується спадкоємця, який проживав з померлим на момент смерті, малолітніх неповнолітніх чи недієздатних осіб

Вважаються, що людина прийняла спадщину, якщо не заявили про відмову від неї. Це стосується спадкоємця, який проживав з померлим на момент смерті, малолітніх неповнолітніх чи недієздатних осіб Через заяву. Усі інші спадкоємці повинні подати заяву нотаріусу.

Головний нюанс полягає у тому що подати заяву потрібно протягом 6 місяців з дня відкриття. спадщини.

Якщо ж без поважних причин спадкоємець не подасть заяву про прийняття спадщини вчасно, він ризикує втратити таке право

– наголосили в Мін'юсті.

Через які помилки втрачають спадщину?

Існує п'ять осговних причин з яких спадкоємці можуть втратити спадкове майно зазначає Судова влада України.

Недотримання термінів

Це найтиповіша помилка. Багато хто вважає, що потрібно почекати 6 місяців, але насправді саме в цей період треба заявити свої права.

Якщо пропустити цей термін, нотаріус відмовить у відкритті справи. Відновити право на спадщину можна лише через суд і тільки за поважних причин.

Відсутність документів на майно

Подання заяви – це лише початок. Якщо немає правовстановлюючих документів, оформити спадщину буде складно або неможливо.

Наприклад:

неприватизоване житло не входить до спадщини;

помилки в ПІБ чи адресах можуть призвести до судових спорів.

У таких випадках доводиться окремо встановлювати юридичні факти через суд.

Неправильне розуміння черговості

Черги спадкування чітко визначені статтями 1261 – 1265 Цивільного кодексу України.

Спадкоємці першої черги – це діти, чоловік або дружина, батьки.

Наступні черги отримують право на спадщину лише за відсутності попередніх.

Поширена помилка вважати, що цивільний партнер має ті ж права, що і офіційний чоловік чи дружина. Насправді це не так.

Спадщина разом із боргами

Разом із майном спадкоємець отримує і борги померлого.

Однак при цьому відповідальність обмежується вартістю отриманого майна. Але якщо борги значні, то спадщина може виявитися фінансово невигідною.

Ігнорування податків і заповіту

Навіть за наявності заповіту між родичами можуть виникати спори, а документ можуть оскаржити в суді.

Крім того, спадкоємці повинні враховувати податкові зобов’язання. Розмір податку на спадщину залежить від ступеня споріднення:

0% – для близьких родичів;

від 5% до 18% — залежно від ступеня споріднення.

Навіщо потрібен заповіт?