Стоимость почти 1 тысяча гривен: сколько придется заплатить за паспорт в 2026 году

Оформление паспорта гражданина Украины сопряжено со множеством различных нюансов. В связи с этим стоимость услуг может варьироваться – в зависимости от типа документа, сроков и т. д.

Сколько стоит оформить паспорт

Иногда цена может доходить почти до тысячи гривен, о чем говорится на сайте Государственной миграционной службы Украины.

Общая стоимость административного сбора при оформлении паспорта гражданина Украины в форме карточки в течение 20 рабочих дней составляет 618 гривен, в частности:

стоимость административной услуги – 126 гривен;

стоимость бланка – 492 гривны.

Общая стоимость административного сбора при срочном (в течение 7 рабочих дней) оформлении составляет 988 гривен:

стоимость административной услуги – 496 гривен;

стоимость бланка – 492 гривны.

Обратите внимание! При этом оформление паспорта гражданина Украины впервые осуществляется бесплатно.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу, который оформляется до 20 рабочих дней, стоит 1 147 гривен.

А паспорт гражданина Украины для выезда за границу, который оформят в срок до 7 рабочих дней, – 1 787 гривен.

Напомним, что подать заявление на замену паспорта в форме ID-карты можно ровно за 30 дней до истечения срока действия текущего документа. Что касается паспорта-книжечки: следует помнить о вклеивании новой фотографии по достижении 25 и 45 лет.