Детям с инвалидностью нужен отец: депутатов призвали пересмотреть правила увольнения военных

Законодательство в Украине с 2024 года не позволяет отцу-военному уволиться со службы, если у него есть ребенок с инвалидностью. Теперь это возможно, только если нет других членов семьи, которые могут воспитывать такого ребенка. Народных депутатов призывают исправить ошибку и защитить права детей.

Что предусматривает петиция об увольнении военных по уходу за ребенком?

Родители, имеющие ребенка с инвалидностью сейчас фактически не могут уволиться с военной службы и вынуждены передавать все бремя воспитания на матерей или других членов семьи. Право воина на увольнение по уходу за больным ребенком до 18 лет фактически ограничено, но законопроект №15057 может исправить ситуацию. Украинцы призывают парламент немедленно его принять.

Так обновленные правила 2024 года предусматривают, что отец не может уволиться со службы, если у ребенка есть мать, которая может его воспитывать. Но дети с инвалидностью, по мнению авторов петиции, должны воспитываться двумя родителями. Часто мать самостоятельно не может обеспечивать помощь, поездки на реабилитацию или психологическую поддержку для ребенка.

Поэтому на государственном уровне следует поддерживать воинов в сложных жизненных обстоятельствах и добавить основание для освобождения. Родители так же должны иметь возможность находиться рядом с больным ребенком.

Более того, в петиции говорится о том, что такое право для военных и защита прав детей является фундаментом выживания нации.

Призываем Верховную Раду Украины немедленно включить законопроект №15057 в повестку дня и проголосовать за него в целом Наши защитники должны знать, что их дети не останутся без родительской поддержки в самое трудное время,

– пишут авторы.

Инициативу прокомментировала военный адвокат Дарья Тарасенко. По ее словам, законопроект, который просят рассмотреть, будет попыткой исправить ошибку депутатов.

Ранее родители могли уволиться с военной службы только при наличии факта того, что у него есть ребенок с инвалидностью. Эксперт говорит, что если бы норму просто удалили из Закона, то это было бы равноценным изменением. Потому что отсутствие матери дает право на освобождение даже для ухода за здоровым ребенком. Но в случае, если мама есть, то отец не может помогать ей воспитывать ребенка с инвалидностью и право фактически нарушено.

Поэтому принятие законопроекта будет долгожданным изменением для многих семей, которые ожидают родителей с фронта. В случае изменений папа будет иметь законное право воспитывать своего ребенка с инвалидностью, а матери не будут самостоятельно решать все проблемы, которые могут возникнуть с больным ребенком.

Что стоит знать об увольнении со службы?

Во время военного положения военные могут уволиться по семейным обстоятельствам, в частности если воспитывают ребенка с инвалидностью или имеют трех и более детей, а воспитывать их больше некому. Также основанием является самостоятельное воспитание ребенка или необходимость постоянного ухода за недееспособными родственниками. Отдельно освобождение возможно, если близкие погибли или пропали во время войны.

Набрание необходимого стажа для выхода на пенсию само по себе не является основанием для увольнения со службы. Это разрешается только при четко определенных законом причин, таких как состояние здоровья или семейные обстоятельства.

В Верховной Раде есть законопроект №15119 о расширении оснований для увольнения мобилизованных военных. Речь идет о дополнительных социальных и семейных причинах, которые позволят прекратить службу. В то же время это лишь инициатива, и окончательные правила могут измениться после рассмотрения парламентом.