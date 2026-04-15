Пограничники не хотели выпускать мужчину из Украины из-за отсрочки: как суд отменил решение

Во время военного положения мужчина имеет право на выезд за границу, если установлен факт наличия у него трех несовершеннолетних детей. Пограничники не могут проверять правильность оформления отсрочки, ведь это не их задача.

Могут ли пограничники отказать в выезде, если основания для выезда и отсрочки отличаются?

Если пограничники подозревают, что отсрочка у гражданина оформлена неправильно, они не могут запретить ему выезд. Ведь ключевым остается факт наличия оснований для освобождения мобилизации. Такое решение вынес Восьмой апелляционный административный суд по деле №260/6096/25.

Однако когда человек имеет законные основания для выезда за границу, то отказать ему нельзя. Главное, чтобы гражданин предоставил подтверждение этих оснований.

В июле 2025 года украинец хотел выехать из Украины через один из пунктов пропуска. Как и нужно, мужчина предоставил документы и данные в приложении Резерв+, где была отметка об отсрочке. Кроме того, он показал удостоверение многодетной семьи и свидетельства о рождении трех несовершеннолетних детей.

Но пограничники отказали в выезде, потому что им не понравилась его отсрочка, которая якобы была оформлена не по тому основанию.

Гражданин обратился в суд на Закарпатье. Рассмотрев дело, судья признал решение пограничников противоправным. Представитель ГПСУ еще раз подчеркнул, что отсрочки именно как многодетный отец мужчина не оформил, а также не предоставил документы о других обстоятельствах, которые по мнению ответчиков давали бы право выехать за границу.

Однако мужчина пытался доказать, что подтверждение определенного вида отсрочки не требуется, если есть основания для выезда. Закон позволяет выезд отцу троих детей. А документы об отцовстве мужчина предоставил.

Как в суде обжаловали апелляцию?

Апелляционный суд тоже поддержал мужчину. Пограничники действовали противозаконно, ведь действовали не в пределах полномочий. Они не могут решать вопрос о правомерности отсрочки, а должны только оценивать основания для пересечения границы.

Закон разграничивает мобилизацию и правила пересечения границы, которые определены в постановлении Кабинета Министров Украины № 57. При наличии оснований отсрочка не играет особой роли. То есть в этом деле у мужчины была отсрочка, но отдельно и основание для выезда – факт содержания троих детей до 18 лет.

Суд также постановил, что неправомерным было решение об отказе, ведь пограничники не прописали четких и конкретных причин запрета.