Чи можуть прикордонники відмовити у виїзді, якщо підстави для виїзду і відстрочки відрізняються?

Якщо прикордонники підозрюють, що відстрочка в громадянина оформлена неправильно, вони не можуть заборонити йому виїзд. Адже ключовим залишається факт наявності підстав для звільнення мобілізації. Таке рішення виніс Восьмий апеляційний адміністративний суд у справі №260/6096/25.

Однак коли людина має законні підстави для виїзду за кордон, то відмовити йому не можна. Головне, щоб громадянин надав підтвердження цих підстав.

У липні 2025 року українець хотів виїхати з України через один з пунктів пропуску. Як і потрібно, чоловік надав документи й дані в застосунку Резерв+, де була відмітка про відстрочку. Крім того, він показав посвідчення багатодітної родини та свідоцтва про народження трьох неповнолітніх дітей.

Але прикордонники відмовили у виїзді, бо їм не сподобалася його відстрочка, яка нібито було оформлена не за тією підставою.

Громадянин звернувся до суду на Закарпатті. Розглянувши справу, суддя визнав рішення прикордонників протиправним. Представник ДПСУ ще раз наголосив, що відстрочки саме як багатодітний батько чоловік не оформив, а також не надав документи про інші обставини, які на думку відповідачів давали б право виїхати за кордон.

Однак чоловік намагався довести, що підтвердження певного виду відстрочки не вимагається, якщо є підстави для виїзду. Закон дозволяє виїзд батькові трьох дітей. А документи про батьківство чоловік надав.

Як у суді оскаржили апеляцію?

Апеляційний суд теж підтримав чоловіка. Прикордонники діяли протизаконно, адже діяли не в межах повноважень. Вони не можуть вирішувати питання щодо правомірності відстрочки, а мають лише оцінювати підстави для перетину кордону.

Закон розмежовує мобілізацію та правила перетину кордону, які визначені в постанові Кабінету Міністрів України № 57. За наявності підстав відстрочка не грає особливої ролі. Тобто у цій справі у чоловіка була відстрочка, але окремо й підстава для виїзду – факт утримання трьох дітей до 18 років.

Суд також постановив, що неправомірним було рішення про відмову, адже прикордонники не прописали чітких і конкретних причин заборони.