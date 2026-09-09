Отказ от ВВК может дорого обойтись: имеет ли человек право не проходить осмотр

Закон прямо не запрещает гражданину отказаться от прохождения военно-медицинской комиссии. Однако фактически такого права нет, поэтому отказ будет считаться нарушением требований мобилизационного учета.

Отказ от прохождения ВВК: нарушение или нет

В Законе "О воинской обязанности и военной службе" прописана обязанность для всех, кто приписан или подлежит приписке к призывным участкам, пройти военно-медицинскую комиссию. Отказ от медосмотра юридически не предусмотрен. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала адвокат и соучредительница J&V Partners Юлия Данилова.

Эксперт отмечает, что отказ не имеет юридической силы и не может служить основанием для освобождения от медицинского осмотра. Именно поэтому заявление, поданное в ТЦК, об отказе в прохождении ВВК может иметь негативные последствия. Однако даже здесь адвокат указала на один нюанс.

Юлия Данилова Адвокат, соучредительница J&V Partners Если повестку на прохождение ВВК вручили с нарушением процедуры (например, человека остановили на улице и сразу отвезли на комиссию – не прислушались к требованию пройти комиссию по месту жительства и с предоставлением возможности собрать медицинские документы), то судебная практика признает это не отказом от прохождения ВВК, а законным требованием соблюдения порядка.

Так, недавно в решении Киевского районного суда Полтавы сформировалась правовая норма: прохождению военно-врачебной комиссии должно предшествовать вручение соответствующей повестки, что дает военнообязанному реальную возможность обратиться к врачам, получить медицинскую карту, собрать выписки и другие необходимые документы.

Таким образом, "отказ" от осмотра на месте без повестки с требованием соблюдения установленного порядка нельзя считать уклонением.

Отказ от ВВК влечет за собой последствия

Юлия Данилова уточнила, что в случае, когда человека на ВВК вызывают законно, но он в любой форме отказывается от осмотра, ему следует готовиться к последствиям.

Законом предусмотрена административная ответственность. Нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации грозит военнообязанному штрафом в размере 17 000 – 25 500 гривен.

Кроме того, по словам эксперта, может быть применена статья 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушение правил воинского учета наказывается базовым штрафом в размере 3 400 – 5 100 гривен, в зависимости от квалификации конкретного нарушения.

Отказ не освобождает от обязанности пройти ВВК, а наоборот, играет против самого человека. Прямая норма закона, которая бы буквально определяла, что отказ от ВВК автоматически означает признание лица годным к службе, нет. Но практическое последствие для лица именно такое, ️поскольку без прохождения осмотра в системе, в частности, в базе "Оберег", человек будет считаться тем, кто не имеет документально подтвержденных оснований для освобождения от службы,

– говорит Юлия Данилова.

Кроме того, если военнообязанный игнорирует саму мобилизацию – это уже квалифицируется как уклонение. Юрист определила, какие практические последствия это может повлечь:

внесение данных в базу "Оберег" с отметкой о том, что лицо находится в розыске;

возможные ограничения права управления транспортными средствами, задержание полицией;

при систематическом игнорировании вызовов и неуплате штрафов – переквалификация на уголовную ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Человек может получить от 3 до 5 лет лишения свободы.

Хочу подчеркнуть: военнообязанный не несет ответственности за непрохождение ВВК, если не получал официального вызова или мобилизационного распоряжения. Ответственность возникает именно за игнорирование уже выданного и правомерно врученного направления, а не потому, что так хочет ТЦК,

– уточнила адвокат.

Почему лучше не отказываться от ВВК, а обжаловать незаконные действия

Юлия Данилова подчеркивает, что правильной стратегией будет не отказ от медосмотра, а обжалование нарушений, и закон дает для этого четкие основания.

Эксперт рассказала о положении о военно-медицинской экспертизе, которое прямо обязывает комиссию изучить все предоставленные материалы, оформить постановление в письменной форме, а результаты осмотра вместе с карточкой обследования, заключениями профильных врачей и сопроводительными документами передать дальше в соответствии с установленной процедурой.

Если по какой-либо причине человек не прошел осмотр у необходимого специалиста, а члены комиссии проигнорировали представленные выписки, анализы или медицинскую книжку – это официальное основание для отмены постановления ВВК, а не повод просто игнорировать комиссию.

Обжалование – это не жалоба "на врачей", а юридическая процедура, основанная на процедурных нарушениях и документальных доказательствах. Итак, законным инструментом защиты является не отказ, а требование соблюдения процедуры, право на заблаговременную повестку, право на осмотр специалистами, право на учет представленных документов и, в случае нарушений, право на административное или судебное обжалование постановления ВВК,

– отметила Юлия Данилова.

Напомним, что суд не может пересматривать диагноз человека по существу, а лишь оценивает соблюдение процедуры.

В суд можно обратиться, если ВВК не рассмотрела предоставленные медицинские документы; не направила человека на необходимое обследование; не прописала в постановлении надлежащее обоснование. Также обжалованию подлежит заключение, которое противоречит документам медицинского дела. Со стороны медиков нарушением будет игнорирование жалоб военнообязанного, а также случаи, когда повторный осмотр не устранил предыдущие нарушения.