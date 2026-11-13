"Не хочу быть военнообязанным": мужчина пытался защититься от призыва, подав лишь заявление

Украинец оригинально подошел к вопросу воинского учета и даже заверил у нотариуса отсутствие у него статуса военнообязанного. Однако в ТЦК такие доводы не заинтересовали, поэтому, как и следовало ожидать, мужчину подали в розыск. Точку в деле поставил суд.

Мужчина нотариально отказался от статуса военнообязанного

Украинец нашел оригинальный способ подтвердить свое нежелание быть военнообязанным и обратился с соответствующим заявлением к нотариусу. Об интересной судебной истории рассказал адвокат Вячеслав Кирда.

Как написал эксперт, в составленном документе украинец указал, что не имеет статуса военнообязанного, а потому его нельзя привлекать к боевым действиям. Мужчина подписал свое заявление в присутствии частного нотариуса. Затем его направили руководителю ТЦК и СП.

Логика мужчины была такой: если он сам себя не считает военнообязанным, то и вызывать его в центр комплектования нет необходимости.

Но впоследствии мужчине все равно выписали повестку для уточнения военно-учетных данных. Повестку он получил, но в ТЦК не явился. После этого информацию о нарушении внесли в реестр "Оберег", а ТЦК направил обращение в полицию о его доставке,

– отметил Вячеслав Кирда.

Мужчина не согласился с тем, что нарушил правила воинского учета, и обратился в суд. Дело зарегистрировано под номером 639/590/26.

В суде украинец продолжал доказывать, что право на освобождение от мобилизации давал ему нотариально заверенный документ об отсутствии у него статуса военнообязанного.

Однако судьи первой и апелляционной инстанции отказали в удовлетворении иска. Было установлено, что нотариус действительно может заверить подпись на заявлении, но правовой статус человека от этого не меняется.

️Коллегия судей отмечает, что такое "Уведомление о правосубъектности об отсутствии правового статуса "военнообязанный" и о невозможности участия в боевых действиях" не дает права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации или исключение истца из реестра как военнообязанного,

– говорится в постановлении Второго апелляционного административного суда.

Напомним, в приложении "Резерв+" украинцы могут увидеть отметку об обращении ТЦК в полицию вместо незаконной отметки о "розыске ТЦК". Адвокат Олег Паньчак пояснил, что уведомление о "розыске ТЦК" является неправомерным, а передача информации в Нацполицию – законной практикой.

Нарушители правил воинского учета попадают в розыск, если не встали на учет или не явились в ТЦК по повестке. Статус исчезает после уплаты штрафа в размере не менее 17 тысяч гривен или после личного визита в центр комплектования.