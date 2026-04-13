Взятки и мобилизация: сколько украинцы были готовы платить за побег от призыва

Чтобы избежать мобилизации, люди готовы платить деньги. Они ищут должностных лиц или посредников, которые могут влиять на решение ТЦК, делать "белый билет", или привлекать к этим схемам полицейских и врачей. Немало таких случаев завершились судебными приговорами.

Сколько стоит "откупиться от мобилизации"?

Чиновники помогают украинцам за деньги избегать мобилизации. Кто-то оформляет необходимые документы, а кто-то просто закрывает глаза на необновленные военно-учетные данные. Расследователи 24 Канала анализировали в своем материале судебные дела, которые связаны с кругленькими суммами для уклонения от мобилизации.

Так, например, в одном случае украинец узнал от полиции, что находится в розыске ТЦК. Он дважды предлагал полицейским 3 000 гривен, чтобы его отпустили без повестки. За взятку суд назначил ему административное наказание – 17 000 гривен.

Другого украинца остановили за такое же нарушение. Чтобы "спастись" он предлагал полицейским 100, но они не согласились их взять. Затем мужчина повторил попытку и оставил 200 евро в их служебном авто. Как следствие, штраф за такие действия мужчины достигал 25 500 гривен, а его самого доставили в ТЦК.

Еще один случай – женщина хотела спасти от мобилизации своего сына и обратилась к медицинскому директору, связанного с ВЛК. Она передала ему 10 000 гривен за госпитализацию, чтобы ее сын имел причину не явиться в ТЦК. 2 000 гривен медик оставил себе и предложил женщине оформить направление. Это, конечно, позволило отсрочить мобилизацию, но суд назначил матери штраф за такие действия – 17 000 гривен.

Похожую схему использовал другой украинец. Он дал взятку заведующему больницы – 20 000 гривен и получил госпитализацию и документы о вымышленном диагнозе. Но что-то пошло не по плану и дело дошло до суда. Результат – 25 500 штрафа за подделку документов.

Важно! Подделка документов – это нарушение статьи 358 Уголовного Кодекса Украины. Наказание за это предусматривает как штрафы, так и лишение свободы, в зависимости от тяжести преступления.

Посредникам тоже не легко – они тоже попадают в поле зрения Фемиды. Так украинка помогла другому лицу оформить документы и передала врачу местной ВВК 2 000 долларов за нужные бумаги. За такие действия она получила 4 года условно с испытательным сроком 2 года.

Взятки должностным лицам ТЦК тоже наказываются

Представителям ТЦК люди готовы платить большие суммы, ведь освобождение от мобилизации напрямую зависит от них. Так один человек дал за снятие с розыска и обновление данных 5 000 долларов, а еще 2 500 "заплатил" за фиктивное заключение ВЛК. Наказание за такие махинации составляет 5 лет условно.

Другое дело рассказывает о мужчине, который дал служащему 1 400 долларов. За эти деньги он просил постановку на учет без явки, военный билет и снятие с розыска. Его наказали условным арестом на три года и 68 000 гривен штрафа.

Ответственность также понес один из посредников схемы "уклонения", который работал инструктором ТЦК. Он обещал помочь за 2 000 долларов. Его разоблачили прямо во время получения денег.

Также стало известно о продаже медицинских решений председателем ВЛК. Она выдавала документы на отсрочку. Суд назначил женщине штраф, размером 71 400 гривен, запретив три года работать в ВВК.

А врач-невропатолог ВВК "продавал" диагнозы за 2 000 долларов. Чиновник тоже был задержан во время передачи денег. Его штраф достигал 34 000 гривен и ему также запрет три года работать в ВВК 3 года.

Фиктивные повестки и "помощь в решении вопроса" предлагал служащий ТЦК. Он выбирал жертву и давил на нее принудительной мобилизацией. Ему присудили реальный срок – 5 лет заключения с конфискацией имущества.

Другой представитель ТЦК предлагал военнообязанным фиктивные повестки, которые бы помогали проходить проверку. За такую "услугу" он брал 1 000 долларов. Схема стоила организатору штрафа, в размере 51 000 гривен.

Как проблему "бусификации" комментирует власть?