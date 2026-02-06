Право на отпуск для военных: действует ли оно во время военного положения

Порядок предоставления отпусков военнослужащим определяет Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". В то же время в Министерстве обороны разъяснили, какие виды отпусков доступны военным во время военного положения.

Есть ли у военных право на отпуск во время военного положения?

Министерство обороны объясняет объясняет, что право военнослужащих на отпуск во время военного положения не отменяется, однако реализуется с учетом ограничений, связанных с выполнением боевых задач и потребностями подразделений.

При этом, военные могут получать различные виды отпусков, но их предоставление зависит от оперативной обстановки и решения командования. В частности, военнослужащим может предоставляться ежегодный основной отпуск продолжительностью до 30 календарных дней.

Обратите внимание! В то же время действует правило, по которому одновременно в отпуске может находиться не более 30% личного состава подразделения.

На период такого отпуска за военным сохраняется денежное и материальное обеспечение, а также может предоставляться время на дорогу к месту отдыха и обратно.

Какие отпуска кроме ежегодного доступны военнослужащим?

Отдельные категории военных имеют право на дополнительные отпуска. В частности, военнослужащие со статусом участника боевых действий могут получить дополнительно до 14 календарных дней отдыха. Такое право установлено статьей 16-2 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

Справочно: Также предусмотрен отпуск по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам до 10 календарных дней с сохранением денежного обеспечения.

Дополнительно законодательством предусмотрены специальные виды отпусков, в частности за уничтожение вражеской техники, после освобождения из плена (до 90 дней), а также отпуска для лечения по заключению военно-врачебной комиссии.

Кроме того, военнослужащие могут получить отпуск по уходу за ребенком или учебный отпуск, в зависимости от оснований и категории службы.

Что еще стоит знать военным о своих правах в Украине: коротко о главном